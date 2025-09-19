KRST novej knihy Kamila Peteraja: Ďurianová mu napísala BÁSEŇ a... TAKTO dnes vyzerá jej sestra!

BRATISLAVA - Vo štvrtok večer, práve v deň 80. narodenín významného slovenského básnika a textára Kamila Peteraja, sa v jednom z bratislavských hotelov uvádzala do sveta jeho nová kniha. Moderátorkou večera bola Marianna Ďurianová (48), ktorá sa oslávencovi postarala o milé prekvapenie - napísala mu báseň. A pozrite, takto dnes vyzerá jej sestra Darina (49)!
Vo štvrtok večer bola uvedená do sveta zberateľská kniha Kamila Peteraja. Tá obsahuje výber toho najlepšieho z jeho textárskej tvorby a je doplnená nádhernými ilustráciami renomovaného výtvarníka Martina Augustína. Dielo bolo vytlačené v limitovanom množstve 500 kusov, je ručne číslované, na obálke je použité zlaté plátno a Petaraj si ho dal ako darček k svojim včerajším 80. narodeninám.
Uviesť knihu do sveta a zablahoželať slovenskému umelcovi k jubileu prišli mnohé známe osobnosti. Jednou z nich bola aj Marianna Ďurianová, ktorá bola najvyše moderátorkou večera. No a odhalila, že by z nej bola aj dobrá poetka. Oslávencovi totiž napísala báseň. „Túto konkrétnu som zložila možno za tri dni. Nemyslím celé tri dni, ale počas troch dní, keď som sa teda dozvedela, aký bude scenár na dnešnej akcii, tak som si povedala, že by ho to možno potešilo, prekvapilo, zložiť takéto dielko z jeho textov,“ povedala nám k svojej básni moderátorka.
„Kamil spomínal, že keď sme sa prvýkrát stretli v jednej relácii v Markíze, tak mu dali do rúk báseň, aby povedal, koho tá báseň je, kto je autorom. Pamätám si, že vtedy to ohodnotil, že to je nejaký mladý básnik, začínajúci, ale veľmi dobre rozvinutý a potom vlastne zistil, že som to bola ja. Čiže som mala nejakú tú tendenciu dávať svoje myšlienky do veršov dlhodobo. Možno od nejakej puberty,“ dodala.
Ďurianovú na krste sprevádzala aj jej o rok staršia sestra Darina, ktorá sa v spoločnosti objavila po dlhom čase. Pozrite, ako dnes vyzerá!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%