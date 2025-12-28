Maďarsko odmieta pravidlá EÚ: V roku 2026 neprijme jediného migranta

BUDAPEŠŤ - Maďarsko v roku 2026 neprijme jediného migranta a nezaplatí ani jeden forint z peňazí daňových poplatníkov na ich ubytovanie. V nedeľu to na sociálnej sieti Facebook vyhlásil minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý odmietol pravidlá Európskej únie v oblasti azylu a migrácie. Informuje o tom správa agentúry MTI.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie bude jednou z najväčších politických bitiek v nadchádzajúcom roku odpor Budapešti proti migračnému paktu, ktorý nadobudne platnosť 12. júna 2026. Ako uviedol, hoci má pakt na papieri zefektívniť európsky azylový systém, v praxi by „donútil Maďarsko k nemožnej voľbe: buď zaplatiť, alebo prijať migrantov“. Členské štáty EÚ v pondelok definitívne schválili takzvaný fond solidarity na rok 2026. Podľa prijatého systému budú musieť krajiny buď prijať stanovený počet migrantov, za každého neprijatého migranta zaplatiť 20.000 eur, alebo poskytnúť inú formu podpory Cypru, Grécku, Španielsku a Taliansku, ktoré čelia najväčšiemu migračnému tlaku. O výnimku z povinnosti prispievať mohlo požiadať šesť krajín vrátane Česka a Poľska. Slovensko a Maďarsko však do tohto zoznamu zaradené neboli a iniciatívu odmietajú.
Szijjártó označil za „úplne absurdné“, že Brusel chce Maďarov nútiť platiť za migráciu. Pripomenul, že jeho krajina vybudovala plot na svojich hraniciach z vlastných zdrojov a viac než desať rokov chráni vonkajšiu hranicu Európskej únie.
Maďarsku bola pritom uložená pokuta vo výške jedného milióna eur denne a jednorazová sankcia 200 miliónov eur. Dôvodom je, že krajina v roku 2020 nevykonala rozhodnutie o dodržiavaní medzinárodných postupov pri posudzovaní žiadostí o azyl. Minister zároveň vyhlásil, že krajiny západne od Maďarska sa buď nedokážu, alebo nechcú účinne brániť pred migráciou. Bezpečnosť sa tam podľa neho zhoršila „do takej miery, že to rozkladá samotnú štruktúru spoločnosti, a chcú prostredníctvom migračného paktu presunúť migrantov do Maďarska“.