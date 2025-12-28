Veľké česko-slovensko-poľské POROVNANIE: Neuveríte, koľko dávajú naši susedia za dovolenky, ako sme na tom my?

BRATISLAVA - Vonku je síce treskúca zima, niekde dokonca padá sneh a ešte stále doznievajú vianočné sviatky, no nájdu sa aj takí, ktorí už teraz myslia na letné plány a dovolenky. Pomerne na peňaženku citlivá téma, no pri porovnaní s našimi susedmi je o to zaujímavejšia.
Porovnanie spôsobu dovolenkovania týchto troch stredoeurópskych národov porovnala spoločnosť Invia pre český portál Blesk.cz.
Každý národ má pri plánovaní dovolenky úplne iné zvyky. Kým Poliaci nemajú problém siahnuť hlbšie do peňaženky, Česi sú typickí lovci zliav a pokojne čakajú na výhodnú ponuku do poslednej chvíle.
Česi volia skôr last minute zájazdy, Poliaci sú úplne opační
Rozdiely vidno už pri samotnom nákupe zájazdov. First minute ponuky, teda dovolenky kupované niekoľko mesiacov vopred, využíva len približne štvrtina Čechov. Naopak, zo všetkých porovnávaných národov najčastejšie siahajú po last minute ponukách, kde sa dajú získať výrazné zľavy.
Podľa sociológa Jakuba Bielawského je pre Čechov typická výrazná citlivosť na cenu. "Ide o to, aby sme z toho vyťažili maximum a dostali čo najviac muziky za čo najmenej peňazí. Aj preto veľa ľudí čaká s dovolenkou do poslednej chvíle," vysvetľuje.
Úplne opačný prístup majú Poliaci. Väčšina z nich si dovolenky plánuje s predstihom a využíva first minute ponuky. "Poľskí klienti chcú mať všetko pripravené dopredu. Radi presne vedia, kam cestujú, a majú dovolenku detailne naplánovanú," hovorí riaditeľ Invie Jan Foret. Slováci sú podľa neho niekde uprostred a výrazne nevyčnievajú ani jedným smerom.
Najviac za dovolenku utratia susedia zo severu
So spôsobom nákupu úzko súvisí aj suma, ktorú sú jednotlivé národy ochotné za dovolenku zaplatiť. Invia porovnávala ceny zájazdov do Grécka, Turecka a Egypta, ktoré patria medzi najobľúbenejšie destinácie Čechov, Poliakov aj Slovákov.
"Najmenej míňajú Česi, priemerná suma za rodinnú dovolenku je okolo 51-tisíc českých korún (2 100 eur, pozn. red.)," uviedol obchodný riaditeľ Invia Radek Šafařík. Slováci sa pohybujú približne v strede, no najviac podľa dát míňajú Poliaci – v priemere až 67-tisíc korún (2 758 eur, pozn. red.), čo je zhruba o tretinu viac ako u Čechov.
Dôvod je jednoduchý. Poliaci si často kupujú viacero organizovaných výletov priamo v destinácii, zatiaľ čo Česi si väčšinou vystačia s jedným, maximálne dvomi. Okrem toho si Poliaci častejšie požičiavajú autá, doprajú si nadštandardné služby v lietadle a neváhajú minúť viac aj na doplnkové služby.
"Českí klienti možno ani netušia, že si môžu v lietadle objednať rozšírený catering," pozastavil sa Šafařík.
Oddych verzus spoznávanie
Rozdiely sú viditeľné aj v tom, ako trávia dovolenku. "Česi a Slováci chcú najmä oddychovať – pláž, hotelový bazén, animačné programy," opisuje Foret. Poliaci sú naopak aktívnejší, radi sa presúvajú po destinácii a chcú čo najviac vidieť.
Spoločné však majú všetky tri národy spôsob dopravy aj nároky na služby. Až 90 percent Čechov, Slovákov aj Poliakov cestuje lietadlom a uprednostňuje all inclusive pobyty. Menší rozdiel je len v detailoch – Slováci sa viac pozerajú na počet hviezdičiek hotela a spolu s Čechmi preferujú dlhšie pobyty ako Poliaci.
Je Chorvátsko nenahraditeľné?
Podobnosti sú aj v obľúbených destináciách. Dlhodobo vedú Grécko, Turecko a Egypt. V Grécku dominujú Kréta, Rhodos a Zakynthos, v Egypte Česi najčastejšie volia Marsa Alam, zatiaľ čo Slováci Hurghadu.
Medzi Čechmi sa však objavuje nový trend. Čoraz častejšie hľadajú alternatívu k Chorvátsku, ktoré považujú za príliš drahé. "Neznamená to, že by Česi Chorvátsko opustili," upozorňuje Šafařík. Na trhu sa však presadzujú lacnejšie destinácie ako Albánsko či Čierna Hora, ktoré pre mnohých predstavujú cenovo dostupnejšiu náhradu – či už pri ceste lietadlom, alebo autom.
Poľskí cestovatelia zas vo väčšej miere objavujú Maltu a Portugalsko. Hoci nejde o typické plážové destinácie, sú ideálne na poznávacie výlety, čo presne zapadá do poľského štýlu dovolenkovania.