ROZVOD po 13 rokoch a teraz: Prominentný pár si k sebe opäť hľadá cestu!

PRAHA - Česká moderátorka Eva Decastelo sa pred tromi rokmi so svojím manželom rozviedla. A aj keď s mužom išli od seba, teraz, ako sa zdá, si k sebe opäť hľadajú cestu. Stará láska nehrdzavie?
V roku 2022 vyšlo na povrch, že sa moderátorka Eva Decastelo s manželom Reném Decastelom rozvádzajú. Rozpad ich vzťahu prišiel po 13 rokoch. „Život nie je rozprávka. Vzťahy sú zložité, občas všetko nedopadne, ako sme si plánovali. Dôležité je vedieť si to priznať. My s manželom sme to vedeli urobiť a pochopili sme, že ako partneri a manželia už nemáme budúcnosť,“ priznala vtedy moderátorka na sociálnej sieti.
Spoločne sa dohodli na striedavej starostlivosti ich dvoch detí – syna Michaela a dcéry Zuzany. Obaja si neskôr našli partnerov a žili vlastné životy. Spisovateľ chodil s ragbistkou Evou Jung a moderátorka s fotografom Tomášom Třeštíkom (47). Pred niekoľkými mesiacmi sa obe dvojice rozišli, no a ako sa zdá, opäť si k sebe s moderátorkou hľadajú cestu.
„Videla som ich na spoločnej večeri a správali sa ako zaľúbení pubertiaci,“ napísal zdroj pre Blesk.cz. A podľa neho to bol práve René, kto urobil prvý krok a svoju ex pozval na rande. K informáciám sa zatiaľ ani jeden z bývalých manželov nevyjadril.