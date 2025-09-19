Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

NOVÝ džob Kamily Heribanovej a hviezdy Sľubu: Stali sa členkami SND!

BRATISLAVA - Kamila Heribanová a Anna Magdaléna Hroboňová majú nový džob. Od septembra sa stali členkami SND!

Oficiálne ich privítali vo svojich radoch! Kamila Heribanová a Anna Magdaléna Hroboňová sa stali členkami Slovenského národného divadla. „Vítame nové členky súboru Činohry SND!" píše sa na ich sociálnej sieti. Pre Kamilu je to veľký životný krok, keďže v máji 2023 prišla nečakane o manžela Dana Heribana.

Správa o jeho úmrtí zasiahla celý umelecký svet. Príčinou jeho náhleho skonu bola akútna disekcia aorty. Herečka si v tom čase od práce dala na chvíľu pauzu, no o necelý mesiac sa opäť vrátila na pľac – na natáčanie seriálu Mama na prenájom. V divadle, v ktorom vtedy účinkovala, absentovala dlhšie.

Na javisko Slovenského komorného divadla v Martine sa vrátila v septembri minulého roka. Od začiatku tohto začala hosťovať v SND a od septembra sa stala oficiálnou členkou. Anna Magdaléna Hroboňová sa zviditeľnila najmä v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňovala Marínu Valentovú. Dnes je súčasťou denného seriálu Sľub, kde stvárňuje Veroniku Markovú.

