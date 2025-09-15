Štáb Bez servítky v pozore: Známej JOJkárskej tvári prišlo počas nakrúcania zle!

BRATISLAVA - Strach a hrôza! Medzi súťažiacimi, ktoré budú predvádzať svoje kulinárske umenie v kuchárskej šou Bez servítky, sa objaví aj Renáta Názlerová.
Od pondelka sa v obľúbenej kulinárskej šou Bez servítky predstaví čisto ženská zostava. Výherné menu sa pokúsi súperkám uvariť aj Renáta Názlerová (57), známa vďaka svojej postave zo seriálu Súdna sieň. Spoločne s Názlerovou sa o výhru v Bez servítky budú uchádzať influencerka Martina Nemčíková (36), učiteľka Miroslava Tomíková (44), kuchárka Alexandra Cesnak (33) a mentálna sprievodkyňa Jana Morvay (36).
Pred kamery sa Názlerová opäť postaví aj po zdravotných problémoch, o ktorých hovorí aj v epizódach. Svoje kuchárske umenie predvedie hneď v úvode týždňa a súťažiacim naservíruje tuniské špeciality, pri ktorých nebude chýbať ani autentická tradičná tuniská keramika. Stolovať budú na tanieroch práve z Tuniska, ktoré si tak obľúbila. A ako program zvolila brušné tance! Počas ďalších dní sa nezaprie a súperky si z jej úst budú musieť vypočuť ostré komentáre na ich kuchárske výkony. V utorkovej epizóde navyše poriadne vystraší súťažiace kolegyne. Počas zábavnej aktivity jej totiž príde nevoľno. „Potrebujem si sadnúť, lebo mám pocit, že odpadnem,“
upozornila Názlerová štáb. Ako to nakoniec dopadne, sa dozviete pri sledovaní Bez servítky o 17:50 na JOJke.