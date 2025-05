Názlerová si podala HEJTEROV: Vraj je stále rovnako TUČNÁ... Posiela im odkaz!

Renáta Názlerová (Zdroj: TV JOJ)

Renáta Názlerová, známa najmä z jojkárskej relácie Súdna sieň, sa v posledných rokoch vydala na zásadnú cestu – boj s nadváhou a snahu o zmenu životného štýlu. Tento proces, ktorý nebol jednoduchý, začala už v roku 2022. Ako sama priznala, išlo o kombináciu úpravy stravovania, ale aj o využitie moderných medicínskych prostriedkov. Po dvoch rokoch otvorene prehovorila o tom, že pri svojej premene využila aj pomoc vo forme kontroverzných injekcií na chudnutie, ktoré sú v poslednom období čoraz diskutovanejšou témou.

V júli minulého roka sa jej úsilie zhmotnilo do konkrétneho čísla – ručička na váhe jej ukázala o 40 kilogramov menej než na začiatku cesty. Napriek tejto výraznej premene sa stále nájdu ľudia, ktorí spochybňujú pravdivosť jej výsledkov. Niektorí jej neveria, že skutočne schudla toľko, ako tvrdí. Renáta však nenechala tieto pochybnosti bez reakcie a rozhodla sa verejne reagovať na sociálnej sieti. Zverejnila koláž dvoch fotografií – jednu z roku 2022 a druhú z roku 2025 – aby vizuálne doložila svoju premenu a zároveň poslala jasný odkaz všetkým kritikom a pochybovačom.

„Srdečný pozdrav pre rypákov, ktorí vypisujú, že som stále rovnako tučná…. Horná foto rok 2022, spodná 2025. A mimochodom, aj keby som bola stále rovnako tučná, bolo by to v poriadku,” napísala na Facebook. Názlerová sa tak jasne postavila nielen za seba, ale aj za všetky ženy a mužov, ktorí čelia kritike kvôli svojmu vzhľadu. Jej reakcia nebola len o obrane vlastnej osoby, ale aj o spoločenskom postoji voči bodyshamingu, ktorý je v online prostredí čoraz rozšírenejší. „Škoda, že vy o svojej hlúposti nemôžete povedať to isté, pretože u vás to len rastie a rastie a rastie…” dodala, čím dala jasne najavo, že si z neprajníkov ťažkú hlavu nerobí.

(Zdroj: Facebook RN)