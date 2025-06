Názlerová ODIŠLA ŽIŤ do zahraničia: ZNECHUTENÁ situáciou na Slovensku... Necítim sa tam dobre!

Renáta Názlerová v relácii Bez servítky (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA/TUNISKO - Azda každý vníma, že situácia na Slovensku je naozaj vyhrotená. Spoločnosť je rozdelená na dva tábory a tie na seba útočia. Pociťovala to aj Renáta Názlerová (56), ktorá viac v takejto krajine žiť nevládala. Zbalila si preto kufre a odišla do zahraničia. Teraz o svojom rozhodnutí otvorene prehovorila!

Renátu Názlerovú môžu diváci televízie Joj poznať zo Súdnej siene, ale aj z relácie Supermama. Na obrazovkách ju síce teraz nevidno, no na sociálnych sieťach je aktívna stále. V poslednom období pútala pozornosť predovšetkým svojimi pokrokmi v chudnutí. Podarilo sa jej totiž zhodiť celých 45 kíl. Aktuálne však svojich sledovateľov informovala o niečom inom...

Pred niekoľkými týždňami si pobalila kufre a odišla žiť do inej krajiny. „Už niekoľko týždňov som mimo Slovenska a toto rozhodnutie odísť vo mne zrelo naozaj dlho. V podstate dá sa povedať, že už také 2-3 roky sa necítim dobre vo svojej krajine. Neviem nájsť na to iné slová, iba tie, že sa necítim dobre vo svojej krajine. Necítim sa dobre vo svojej domovine. A posledný rok to už všetko tak extrémne na mňa doliehalo, že som si kládla veľmi veľa otázok,“ uviedla Názlerová vo videu, ktoré nahrala na sociálnu sieť Facebook.

Problémom nebola jej rodina a blízky, ale spoločnosť. „To, čo vnímam, je drastické zhoršenie atmosféry v spoločnosti. Ja viem, že sa o tom hovorí - hovoria o tom psychológovia, sociológovia, mnohé osobnosti nabádajú k spoločenskému zmieru, nakoniec ja sama v mnohých príspevkoch zdôrazňujem, že slušné správanie je absolútny základ. A že nie je možné, aby sme tolerovali takú extrémnu hrubosť, útočnosť, agresivitu, vulgárnosť, čo sa rozhosťuje a šíri našou krajinou,“ pokračovala Názlerová.

Renáta Názlerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Nepoukazovala na konkrétne mená, no priznala, že ju z toho bolí srdce. „Tak veľmi ma bolelo srdce, že som mala pocit, že to snáď už ani nerozchodím. Kde som sa pozrela, videla som len tú nenávisť a tú nekonečnú zlosť a taká tá eseciálna zlosť, esenciálna neprajnosť a radosť z toho, keď má niekto problém. Neprajnosť, keď sa niekomu niečo podarí,“ pokračovala s tým, že ju mrzí, že tí dobrí a slušní ľudia sa hanbia ozvať, ale tí neslušní nie. „Dobrí ľudia sa držia v úzadí a agresívni sa rozťahujú a tvária sa, že im všetko patrí.“

Rozhodla sa preto na čas opustiť Slovensko, aby sa zo situácie nezbláznila. „Potrebovala som sa absolútne detoxikovať od slovenskej reality. Skutočne iné slovo na to neviem nájsť. Takže odišla som do Tuniska, dke sa cítim veľmi dobre. Tiež je to krajina, ktorá má svoje problémy, ale ľudia sú veľmi prívetiví,“ priznala Renáta. V Tunisku si prenajala byt a prihlásila sa na kurz francúzštiny. „Neodsťahovala som sa navždy, ale odišla som na nejaký čas žiť do inej krajiny, na iný kontinent, aby som to všetko, čoho som bola plná a čo ma pripravovalo o môj optimizmus, aby som si to spracovala a poslala preč,“ dodala.