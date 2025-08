Odvaha jej teda nechýba: Názlerová tak, ako ju Pán Boh stvoril!

(Zdroj: Instagram RN)

Renáta Názlerová (56), známa najmä z jojkárskej relácie Súdna sieň, je žena radikálnych riešení. V roku 2022 zahájila boj s nadbytočnými kilami a rozhodla sa zmeniť svoj životný štýl. Po dvoch rokoch otvorene prehovorila o tom, že svoju premenu odštartovala tým, že využila pomoc vo forme kontroverzných injekcií na chudnutie, ktoré sú v poslednom období čoraz diskutovanejšou témou. A keď ju ľudia hejtovali a spochybňovali fakt, že zhodila 45 kíl, všetkým kritikom a pochybovačom poslala nielen jasný odkaz, ale aj fotku v dvojdielnych plavkách s odstupom troch rokov.

A včera pridala ďalšiu fotku, kde predviedla svoju tvár bez akýchkoľvek úprav či líčidiel. „BEZ MEJKAPU, BEZ FILTRA, totál brutál naturál Ida cestou od lekára manžel hovorí, ze si dáme jednu rýchlu kávu. Rýchlu ako rýchlu, keďže chodím stále s barlami. Ale teda po viacerých kritikách na margo mejkapu (je ho veľa, je ho málo, nie je pekný, ai) a na filtre (a vraj sa odmietam pozrieť vizuálnej realite seba samej priamo do očí) som sa teda cvakla i takto in natura. A viete čo? Aj tak sa sama sebe páčim. No a vy ako? Maľujete sa vždy keď idete z domu? Alebo vôbec alebo iba príležitostne?“ opýtala sa a zaželala svojim fanúšikom krásny pondelok. Fotku nájdete vo FOTOGALÉRII.

Nuž a aj v tomto prípade sa pod jej fotkou roztrhlo vrece s komentármi. Dobrými aj zlými. Väčšinou však povzbudivými a chápavými. Ženy totiž asi najlepšie rozumejú tomu, aké oslobodzujúce je zbaviť sa make upu a líčidiel. Objavil sa však aj názor, ktorý rozprúdil ďalšiu vlnu diskusií: „Otras, nech sa pozrie do zrkadla, otras,“ napísala Eva. Michaela ju naopak povzbudila: „Podla mňa tento naturálny look vám pristane viac ako silné líčenie, to vám pridáva na veku, pokojne si takto môžete dovoliť chodiť.“ Podobný názor má aj Silvia: „No, ja neviem, ako ostatným, ale mne sa zdáte bez makeupu oveľa mladšia a dokonca sa mi aj páčite, a to myslím vážne,“ napísala a Andrea doplnila ďalšie slová: „Najkrajší mejkap je úsmev. A vy ho máte nádherný. Sme krásna žena.“

Martina dokonca priznala, že líčeniu príliš neholduje rovnako ako Renáta: „Ja som sa za posledný mesiac nenamaľovala ani raz, žiadny make-up, nič. A zistila som, že mám oveľa lepšiu pleť, nemám žiadne vyrážky, a vraj som omladla. Tak neviem.“ A Viola zašla ešte o level vyššie: „Ani herečky a modelky nie sú tak krásne ako na titulných stránkach časopisov, ale máme rešpektovať sami seba také aké v skutočnosti sme. A keď sa vieme prikrášliť prečo nie? Ste pekná aká ste,“ zalichotila Renáte. Viaceré komentáre boli súhlasné s názorom, že nie je dôležitý make up, ale to, či sa človek cíti vo svojej koži dobre. V podobnom duchu sa niesol aj komentár pani Alžbety: „PANI Renátka, každý je pekný, len u mnohých sa ta krása stratí, keď otvoria ústa a ukáže sa ich inteligencia. Držte sa a užívajte si.“ Nuž a vyjadrenie Martiny podčiarkuje to, čo v spoločnosti robí najväčšiu zlobu – že každý pchá nos do toho, do čoho ho nič nie je: „Nech sa každý stará o svoje! O svoj život. O svoje telo. O svoj vzhľad. O svoju rodinu. O svoje všetko a nech nezávidia aj vaše problémy. Žijeme v hroznom svete,“ odkázala všetkým.