BRATISLAVA - Michaela Kocianová patrí medzi najúspešnejšie slovenské topmodelky! Ovládla svetové móla, spolupracovala s najväčšími značkami, a dnes — po rokoch skúseností — stojí aj na druhej strane. Ako ambasádorka súťaže Elite Model Look má oči na stopkách a hľadá nové tváre. Sama pritom priznáva: svet modelingu sa za tie roky poriadne zmenil… a zďaleka to nie je také, ako keď začínala ona!
Dostať sa do svetového modelingu je dnes oveľa ťažšie než kedysi. Michaela to hovorí na rovinu: „To kvantum tých dievčat... Tie džoby sa nenafukujú, je ich pár. V dnešnej dobe je modelka aj blogerka, aj herečka. Dostať sa do toho svetového modelingu je veľmi, veľmi ťažké. Je to dlhá cesta a je to drina.“
Zmenil sa za tie roky aj ideál krásy? Michaela si myslí, že v tom podstatnom nie. „Pre mňa nie. Ja mám rada prirodzene krásne dievčatá. Nie všetky musia byť dokonalo krásne, na to sú iné súťaže krásy. Pozrite sa na mňa – veľké uši, veľký nos, tiež nie som dokonalý typ krásy, ale nejakým spôsobom to všetko hrá.“ A práve tú „inú krásu“ dnes ona sama vyhľadáva – charizmu, osobnosť, výnimočnosť. Priznáva, že sama sa nikdy nesnažila byť niekto, kým nie je. A možno práve vďaka tomu si vybudovala kariéru, ktorá trvá už takmer dve dekády.
A čo tlak starnutia v profesii, ktorá kladie dôraz na večnú mladosť? Michaela hovorí s pokojom: „Ja si myslím, že človek sa na to nejako nastaví. Ja som, chvalabohu, nikdy nemala problém s mierami, nebola som na nejakých prudkých diétach. A myslím si, že všetky chceme byť krásne a chceme sa páčiť.“ Napriek tomu však prezradila, že bez jednej veci to jednoducho nejde!
Modelka Kocianová prezradila, ako bojuje so starnutím: Bez TEJTO veci by sa jej to nepodarilo! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)