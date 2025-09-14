Didiana o svojich kulinárskych zručnostiach: Fúha, to neznie dobre!

ZVOLEN - Moderátorka Didiana srší humorom aj mimo mikrofónu! V kuchyni občas zažíva adrenalín, na cestách objavuje exotiku priamo pod nosom a dokonca nedávno zažila čosi, čo ani sama nečakala!
Moderátorku Dagmar „Didianu“ Dianovú netreba zvlášť predstavovať. Dlhé roky je neodmysliteľnou súčasťou rádiového éteru a diváci ju poznajú aj ako komentátorku relácie Bez servítky, kde súťažiacim neváha pridať vtipnú a niekedy aj poriadne štipľavú poznámku, za ktorou stojí aj autorsky, hoci... „Ja píšem iba piatky, ale komentujem všetky diely a všetko ma baví – inak by som to nerobila. Ja sa teším z toho, že moderovanie v rádiu mi stále niečo dáva,“ prezrádza Didiana, ktorá balansuje medzi mikrofónom, komentovaním a cestovateľskými reportážami. Málokto však tuší, že obľúbenú reláciu Bez servítky zažila aj z iného uhla a sama sa zvŕtala pri sporáku! „To bolo veľmi dávno, možno aj pred šestnástimi rokmi,“ zaspomínala si so smiechom.
Varenie moderátorke rozhodne nie je cudzie, no ako sama dodáva, má to háčik. „Snažím sa dobre variť, takto by som to charakterizovala. Keď idem podľa receptu, tak sa to väčšinou podarí. Problém je, keď ho nedodržiavaš, a potom to začne byť napínavé...“ dodala s typickým humorom. Didianine srdce však bije aj pre cestovateľské reportáže, v ktorých objavuje Slovensko z úplne iných uhlov! „Nedávno to bola Via ferrata – Sokolie skaly, veľmi príjemné turistické chodníčky, kde sa môžeš zlaňovať po skalách. A potom som bola vo Zvolene, čakala som halušky a narazila som tam na Little Bali, kde mi uvarili balijskú tradičnú kuchyňu. Bol to veľmi výnimočný zážitok,“ opisuje Didiana s nadšením. Aj v jej prípade sa ale občas moderátorská karta otočí. Tentoraz sa pod paľbou otázok ocitla aj samotná Didiana – neuveríte, kto ju spovedal!