Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!

BRATISLAVA - Vlado Kobielsky patrí k stáliciam televíznych seriálov. V súkromí je však hrdým otcom troch detí a práve ten najmladší mu najnovšie vyrazil dych. Malý Krištof má totiž o svojej budúcnosti jasno… A herec len krúti hlavou!
Herec Vlado Kobielsky má za sebou rokystrávené pred kamerou, ale ešte nepovedal posledné slovo. Televízne obrazovky sú preňho druhým domovom a po úlohách v Paneláku, Búrlivom víne, Oteckoch či Mame na prenájom hviezdi teraz v obľúbenom dennom seriáli Sľub. „Pokračujeme ďalej, a pripravili sme ešte taký jeden zaujímavý projekt, volá sa V zovretí, kde som dostal veľmi peknú hereckú príležitosť.“
Ako otec troch detí však musí riešiť aj to, ako ich od moderných technológií odtrhnúť. A to najmä v prípade najmladšieho Krištofa, kde majú doma nastavené prísne pravidlá. „Máme dohodu, že 2×15 minút, nastavím mu budík, pohrá sa a potom mi to chtiac-nechtiac vráti. Je to strašný dopamín pre mozog a už vidím aj u detí, že vzniká silná závislosť.“ Napriek nabitému programu sa hercovi podarilo doraziť na podujatie spojené s okuliarmi s takmer celou rodinkou. Prišiel ho podporiť aj malý Krištof, ktorý nás však svojimi slovami poriadne prekvapil. V rozhovore totiž prezradil, akým smerom sa chce uberať a už dnes je nad slnko jasné, že v jeho prípade padlo jablko poriadne ďaleko od stromu. Neveriacky pozeral dokonca aj jeho slávny otec.