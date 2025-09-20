Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Manželstvo Belohorcovej a Hájka v TROSKÁCH: Na ostrove sa šepká o rozvode

Zuzana Belohorcová s manželom Vlastom Hájkom Zobraziť galériu (17)
Zuzana Belohorcová s manželom Vlastom Hájkom (Zdroj: archív ZB)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

TENERIFE – Manželstvo v troskách!? Zuzana Belohorocová a Vlasta Hájek pôsobia ako idylický pár, môže to však byť inak.

Okolo manželov Belohorcovej a Hájka je stále rušno. Píše sa nielen o kontroverzných podnikateľských aktivitách, ale aj o ich manželstve. Navonok pôsobia ako harmonický pár, ale z času načas sa objavia informácie o Vlastových úletoch. Obaja síce neveru popierajú, ale ako sa vraví, bez vetra sa ani lístok na strome nepohne.

Najnovšie prišiel portál eXtra.cz s exkluzívnou informáciou, že ich manželstvo je v troskách. Na Tenerife, kde ich rodina už niekoľko rokov žije, sa dokonca šepká o rozvode. Krízu v manželstve mala spôsobiť jeho údajná nevera. Bývalá moderátorka mala prísť na vzťah manžela s jednou z ich zamestnankýň: „Je to milenka, ktorú má mať celú dobu. Teraz je to ale vraj niečo viac. Ide o realiťáčku z jeho officu,“  prezradil eXtra.cz zdroj priamo z Tenerife. „Nejakú dobu sa šepká, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife a Zuzana s deťmi zostávajú,“ dodal zdroj.

O kríze medzi manželmi sa už hovorí od apríla minulého roku, kedy manželia trávili dovolenku každý v inej destinácii. Belohorcová však útoky o nezhodách odráža láskyplnými prehlásenia a zamilovanými fotkami na sociálnych sieťach. Zdá sa však, že tentokrát kríza naberá na sile a situácia je vážnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá.

Viac o téme: KrízaVlasta HájekZuzana Belohorocová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trápenie Zuzany Bubílkovej: Syna
Trápenie Zuzany Bubílkovej: Syna a vnúčatá NEVIDELA už dlhé roky! Dôvod, ktorý ju nepustí z domu
Domáci prominenti
Premiéra filmu Duchoň, Vladimír
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Domáci prominenti
FOTO Učiteľka lásky Belohorcová si
Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!
Domáci prominenti
FOTO Z dcéry Zuzany Belohorcovej
Z dcéry Zuzany Belohorcovej bude KOSŤ: Takto MAKÁ Salma VO FITKU! A sledujte tú POSTAVIČKU...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
20. ročník Celoslovenského stretnutia fujaristov
Správy
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Historický sprievod mestom pri príležitosti 320. výročia zvolenia Františka II. Rákociho za vodcu konfederácie
Správy
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Tlačová beseda Progresívneho Slovenska
Správy

Domáce správy

Smutná správa! Vo veku
Smutná správa! Vo veku 73 rokov zomrel známy vinár
Domáce
undefined
Vodiči, pozor: Pre cyklistické preteky bude obmedzená doprava v okresoch Púchov a Ilava
Domáce
Brutálne ho zbili, následne
Brutálne ho zbili, následne zomrel v nemocnici: V desivom prípade v Zlatých Moravciach už obvinili konkrétnu osobu
Domáce
V nedeľu uzavrú cesty v okresoch Púchov a Ilava: Cyklistické preteky Okolo Slovenska spôsobia veľké obmedzenia
V nedeľu uzavrú cesty v okresoch Púchov a Ilava: Cyklistické preteky Okolo Slovenska spôsobia veľké obmedzenia
Ilava

Zahraničné

Na diaľnici sa nachádzalo
Na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí! Holandská polícia zasahovala na protiimigračnom proteste
Zahraničné
Dohoda s Parížom zrejme
Dohoda s Parížom zrejme nepomohla: Do Británie prišlo za deň člnmi vyše tisíc migrantov
Zahraničné
Nový nález: V Peru
Nový nález: V Peru našli 12 miliónov rokov starú fosíliu ryby z čeľade sviňuchovitých
Zahraničné
Boje pokračujú! Izraelská ofenzíva
Boje pokračujú! Izraelská ofenzíva v Gaze si vyžiadala ďalších najmenej 31 obetí
Zahraničné

Prominenti

Zuzana Belohorcová s manželom
Manželstvo Belohorcovej a Hájka v TROSKÁCH: Na ostrove sa šepká o rozvode
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Jude Law
Dcéra (24) hviezdneho Juda Lawa hanbu nepozná: Všetkým ukazovala bradavky!
Zahraniční prominenti
Vladimír Menšík
Syn Vladimíra Menšíka akoby otcovi z oka vypadol: Toto mu po ňom najviac CHÝBA!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Syn (28) Ivety Bartošovej
Syn (28) Ivety Bartošovej ukázal NOVÚ PRIATEĽKU: Zbalil potetovanú krásku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Patríte k pomalším vodičom?
Patríte k pomalším vodičom? Neuveriteľné, ale pravdivé: Pomalá jazda vám môže spôsobiť viac problémov, než si myslíte!
Zaujímavosti
Sedem divov sveta: Fascinujúce
Sedem divov sveta: Fascinujúce stavby, z ktorých sa zachovala len jedna jediná
dromedar.sk
FOTO Žena skončila s bolesťou
Žena skončila s bolesťou brucha v nemocnici: Lekári neverili vlastným očiam, keď uvideli CT! TOTO mala v sebe 30 rokov?
Zaujímavosti
Čo sa stane s
Čo sa stane s vaším telom, keď budete každý deň jesť arašidové maslo?
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Chaos na európskych letiskách: Kybernetický útok ochromil odbavovanie v Berlíne, Bruseli aj Londýne! (foto)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Finančná správa ruší a presúva pobočky daňových úradov: Ktorých miest sa zmena týka?
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)

Šport

FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
Horúca aktualita ohľadom ZOH 2026: Rozhodlo sa o osude športovcov Ruska a Bieloruska
ZOH Miláno Cortina 2026
Šok na MS v atletike: Nezvládnutý moment rozhodol o obrovskej senzácii
Šok na MS v atletike: Nezvládnutý moment rozhodol o obrovskej senzácii
MS v atletike
VIDEO David Strelec udrel ako blesk: Tréner vysvetlil to, čo zaujímalo všetkých fanúšikov
VIDEO David Strelec udrel ako blesk: Tréner vysvetlil to, čo zaujímalo všetkých fanúšikov
Slováci v zahraničí

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
10 pracovných trendov zo sveta, ktoré môžu zmeniť aj vašu kariéru
Prostredie práce
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Rady, tipy a triky
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Koľko soli na 1 kg kapusty pri nakladaní pridať? Poznáme odpoveď
Rady a tipy
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy

Technológie

Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Vesmír
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Armádne technológie
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Veda a výskum
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
Armádne technológie

Bývanie

Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax

Pre kutilov

Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
Partnerské vzťahy
Umenie vedieť odísť: Toto sú 4 signály, že je lepšie vzťah zanechať a začať niečo nové
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
undefined
Zahraničné
Čo všetko vieme o piatkových preletoch ruských stíhačiek Estónskom a Poľskom? Aliancia v pohotovosti a ochrana neba!
Brutálne ho zbili, následne
Domáce
Brutálne ho zbili, následne zomrel v nemocnici: V desivom prípade v Zlatých Moravciach už obvinili konkrétnu osobu
Premiér obviňuje Šimečkovú mamu
Domáce
Premiér obviňuje Šimečkovú mamu z podvodu: Ani najväčšie prasce by to neurobili, odkazuje šéf PS! Žilinka reaguje
Motorkár v Prešove zrazil
Domáce
Motorkár v Prešove zrazil malé dievča na bicykli: Záchranári ho museli odviezť do nemocnice!

Ďalšie zo Zoznamu