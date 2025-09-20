Manželstvo Belohorcovej a Hájka v TROSKÁCH: Na ostrove sa šepká o rozvode

TENERIFE – Manželstvo v troskách!? Zuzana Belohorocová a Vlasta Hájek pôsobia ako idylický pár, môže to však byť inak.
Okolo manželov Belohorcovej a Hájka je stále rušno. Píše sa nielen o kontroverzných podnikateľských aktivitách, ale aj o ich manželstve. Navonok pôsobia ako harmonický pár, ale z času načas sa objavia informácie o Vlastových úletoch. Obaja síce neveru popierajú, ale ako sa vraví, bez vetra sa ani lístok na strome nepohne.
Najnovšie prišiel portál eXtra.cz s exkluzívnou informáciou, že ich manželstvo je v troskách. Na Tenerife, kde ich rodina už niekoľko rokov žije, sa dokonca šepká o rozvode. Krízu v manželstve mala spôsobiť jeho údajná nevera. Bývalá moderátorka mala prísť na vzťah manžela s jednou z ich zamestnankýň: „Je to milenka, ktorú má mať celú dobu. Teraz je to ale vraj niečo viac. Ide o realiťáčku z jeho officu,“ prezradil eXtra.cz zdroj priamo z Tenerife. „Nejakú dobu sa šepká, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife a Zuzana s deťmi zostávajú,“ dodal zdroj.
O kríze medzi manželmi sa už hovorí od apríla minulého roku, kedy manželia trávili dovolenku každý v inej destinácii. Belohorcová však útoky o nezhodách odráža láskyplnými prehlásenia a zamilovanými fotkami na sociálnych sieťach. Zdá sa však, že tentokrát kríza naberá na sile a situácia je vážnejšia, ako sa na prvý pohľad zdá.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%