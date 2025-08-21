Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: Sťahovanie! Aha na tú krásu

BRATISLAVA - Vlado Kobielsky si plní sny! Jedným z nich je aj nový dom v centre hlavného mesta, kde by chcel s rodinou zakotviť už navždy.
Vlado Kobielsky oslávil v júli 50-ku, veľké oslavy sa však zatiaľ nekonali. „Viem, že v lete robiť oslavy, keď sú všetci preč, je zbytočné, a čakajú ma ešte životné okamihy, ktoré by som potreboval mať utrasené a keď budem mať utrasený život, tak potom budem môcť začať oslavovať,“ povedal a myslel tým hlavne sťahovanie. Herec má totiž podnikateľského ducha a okrem herectva sa venuje aj realitám a je vlastníkom niekoľkých zaujímavých nehnuteľností. Dosiaľ rodina bývala v krásnom dome v Záhorskej Bystrici a práve dnes sa sťahujú do ešte luxusnejšej haciendy v srdci hlavného mesta. A pravdepodobne to bude už posledná stanica, čo sa týka bývania. Veď staršie deti im už pomaly odchádzajú z hniezda. Kristián študuje v zahraničí a Klára sa bude chcieť čoskoro tiež osamostatniť. Doma tak zostane iba malý Krištof.