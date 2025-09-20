František Ringo Čech (82) ruka v ruke s NOVOU frajerkou: Mohla by byť jeho VNUČKA

PRAHA – Láska kvitne v každom veku! Dôkazom je František Ringo Čech, ktorý vo svojich 82 rokoch predstavil svoju novú milenku.
Zdá sa, že muži nestarnú. Všetci si mysleli, že na premiéru muzikálu Ples upírů prišiel František Ringo Čech s dcérou. Akoby zabudli, že hudobník a maliar má slabosť na ženy – a tá ho neopúšťa ani vo veku 82 rokov. Už pol roka je totiž legendárny hudobník znovu zamilovaný. Jeho aktuálnou priateľkou je o 37 rokov mladšia pilotka Monika Kopecká - FOTO nájdete TU.
„Spoznali sme sa vďaka tomu, že si odo mňa kupovala obraz,“ prezradil Ringo a dodal: „Sme spolu pol roka. Asi má zlý zrak a nevidí ma takého, aký som. Asi si povedala – starý dedo, ale skúsim to,“ povedal pre Super.cz. „Ja som vždy obdivoval lietanie, jej sa páčia moje obrazy. Som rád, že mám zase mladú ženu, ale u mňa to už nie je na dlho,“ žartoval Ringo.
Hudobník teda znovu a znovu potvrdzuje, že jeho najväčším koníčkom boli ženy. Nedokázal si pomôcť, bol skrátka rodeným lovcom žien. „Je to základný mužský pud. Je to dokonca silnejšie, ako keď sa vám chce na záchod. Tá túžba po krásnych ženách,“ prehlásil v minulosti v relácii 7 pádů Honzy Dědka.
