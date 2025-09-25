Svetoznámy muzikál Rómeo a Júlia je späť! Hviezdiť v ňom bude aj Sitkey: Keď zazvonil telefón, tak...

BRATISLAVA - Seriálový fešák Tomáš Sitkey mieri do muzikálového sveta! Do projektu sa dostal úplnou náhodou, za ktorou stojí známy moderátor!
Herec Tomáš Sitkey, známy zo seriálov Sľub či Dunaj, k vašim službám, sa pustil do výzvy, akú by od neho čakal len málokto. Už čoskoro sa postaví na muzikálové dosky! Začalo sa to nevinným rozhovorom v rádiu, kde sa ho Sajfa spýtal na koníčky. Tomáš spomenul gitaru a spev – a odtiaľ bol už len krôčik k ponuke z divadelnej produkcie. „Prešiel asi mesiac a prišiel telefonát z produkcie Janartu, či by som sa prišiel ukázať,“ opisuje nečakaný zvrat, kedy Sitkey od prekvapenia takmer spadol zo stoličky.
Na konkurze ho prísnym okom preveril samotný Ján Ďurovčík - a nezobral ho na prvýkrát. Konkurz bol náročný až takpovediac šialený, konal sa na trikrát. Ďurovčík preveroval nielen jeho spev, pričom pridával ďalšie a ďalšie piesne, ale aj tanečné schopnosti. Dnes je už síce Tomáš tak trochu nad vecou, ale vtedy sa mu triasol hlas a krvi by sa mu človek od strachu nedorezal. Veď išlo o veľa - splnenie jeho sna. O to viac si Tomáš účinkovanie v muzikáli váži a je šťastný.
Vieme prví: Pozrite, kto získal jednu z rolí v muzikáli Rómeo a Júlia! Môže za to Sajfa