Ďalší definitívny KONIEC v Markíze: Moderátorka už podpísala VÝPOVEĎ!

BRATISLAVA - Televízia Markíza sa posledných mesiacoch otriasala v základoch. Po tom, čo svoj odchod oznámil Viktor Vincze, nasledovali ho aj Marián Lechan, jeho manželka Zuzana Glabazňová a napokon aj Gabriela Kajtárová. Nad osudom Zuzany Čimovej, ktorá s Viktorom tvorila moderátorskú dvojicu, doposiaľ visel otáznik. Až doteraz!
Definitívny KONIEC! Vincze dnes moderuje Televízne noviny POSLEDNÝKRÁT: Trpké slová
Koncom mája došlo v Markíze k hotovému zemetraseniu. Televízia Viktora Vinczeho a Zuzanu Čimovú náhle stiahla z Televíznych novín a namiesto toho im ponúkla nový projekt s názvom TN live. Podľa slov moderátora však išlo o nevýhodný kšeft, a tak ho neprijal, na čo Markíza odpovedala výpoveďou. Po ňom postupne poodchádzali ďalšie dlhoročné mená večerného spravodajstva.
Čo bude ďalej so Zuzanou Čimovou, však nebolo jasné. Moderátora o svojich ďalších krokoch mlčala. Z obrazoviek sa však stiahla v rovnakom čase ako Viktor a počuť o nej nebolo. Aktuálne však Nový Čas prišiel s informáciou, že jej osud je už definitívne spečatený. V uplynulých dňoch sa vraj ukázala v budove televízie, kam prišla podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru.
„Zuzana Čimová sa rozhodla ukončiť svoje pôsobenie v TV Markíza. Jej rozhodnutie rešpektujeme, ďakujeme jej za profesionálny prístup a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom pôsobení. Spravodajstvo TV Markíza naďalej tvorí tím skúsených profesionálov, ktorí denne prinášajú najsledovanejšie televízne správy na Slovensku,“ vyjadrila sa televízia. Kam ďalej Čimovej kroky povedú, ukáže zrejme len čas.
