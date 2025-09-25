Potvrdené! Bývalý markizák mieri do STVR: Do tejto relácie ho zlákali

(Zdroj: pixabay.com)
BRATISLAVA - Veľký návrat! Po tom, čo v máji po 21 rokoch opustil Markízu, Marián Lechan opäť zamieri pred kamery. Tentoraz sa však objaví na trochu inom poli - komerčnú televíziu totiž vymenil za verejnoprávnu...
Ešte pred niekoľkými týždňami sme informovali, že Marián Lechan bol opakovane videný v priestoroch STVR, kde sa spomínali dve potenciálne relácie, v ktorých by mohol pokračovať – Občan za dverami a Reportéri. Dnes už vieme, že Lechan sa rozhodol pre Občana za dverami, reláciu, ktorá sa zameriava na pomoc občanom v ťažkých životných situáciách a snaží sa im pomôcť dosiahnuť spravodlivosť.
„Od 1. októbra posilní redaktorský tím publicistickej relácie Občan za dverami,“ povedal pre topky.sk zdroj z televízie. Lechan dal teda prednosť dlhoročnému kolegovi Patrikovi Hermanovi, ktorý je moderátorom tejto relácie od roku 2023.
Marián a Patrik sa poznajú ešte z čias, keď obaja pôsobili v Markíze. Ich spolupráca v relácii Občan za dverami, ktorá sa zaoberá aktuálnymi spoločenskými problémami a často aj právnymi otázkami, bude určite veľkým ťahákom pre divákov.
Lechan, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti investigatívnej žurnalistiky, sa v tejto relácii bude venovať pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v zložitej životnej situácii. Relácia sa často zaoberá aj prípadmi, kde je potrebné bojovať o spravodlivosť, a práve Mariánove skúsenosti by mohli byť prínosom. „Marián Lechan patrí medzi najskúsenejších redaktorov na slovenskom televíznom trhu. Bude súčasťou tímu Občan za dverami a veríme, že jeho dlhoročné skúsenosti budú veľkým prínosom pre STVR,“ znie vyjadrenie televízie.
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×