Slovenská speváčka letela na POHOTOVOSŤ: Vážne podozrenie... Zdravie je len JEDNO!

HAMULIAKOVO - Speváčka Dominika Stará vydesila fanúšikov. Letela totiž na pohotovosť kvôli vážnemu podozreniu...
Zdravie máme len jedno. Nedá sa kúpiť ani vymeniť a až keď ho stratíme, či už len dočasne, uvedomíme si jeho skutočnú hodnotu. Svoje o tom vie aj speváčka Dominika Stará, ktorá nedávno vystrašila fanúšikov správou, že musela nečakane vyhľadať lekársku pomoc. Hoci sa Dominika dlhodobo venuje zdravej životospráve, pravidelne cvičí a dbá na kvalitnú stravu, zdravotné problémy si ju predsa len našli.
„Zdravie máme len jedno. Treba si ho vážiť a nikdy ho nebrať ako samozrejmosť… Dnes (štvrtok, pozn. red.) v noci som letela na pohotovosť s podozrením na slepák. Zajtra ma ešte čakajú nejaké vyšetrenia, ale už teraz je to o niečo lepšie ako to bolo,“ napísala otvorene na sociálnej sieti. Speváčka priznala, že takéto chvíle ju nútia spomaliť a zamerať sa na to, čo je v živote najdôležitejšie.
„V takýchto momentoch si vždy uvedomím, akým obrovským šťastím je moja rodina,“ dodala úprimne. Dominika zatiaľ stále absolvuje lekárske vyšetrenia. Ako informovala svojich sledovateľov, v nemocnici strávila až desať hodín, pričom sama poznamenala, že je zvedavá, ako dlho tam bude tentoraz. Dominike prajeme veľa zdravia, síl a skoré zotavenie!
