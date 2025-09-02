Definitívna rozlúčka Vinczeho s Markízou: Drsné slová o konci!

BRATISLAVA - Viktor Vincze má za sebou búrlivé obdobie. Po 12 rokoch sa s Markízou rozlúčil, a to za dramatických okolností. Dnes už bývalý moderátor priznáva, že odchod berie ako oslobodenie.
Viktor Vincze najprv skončil v Let's Dance a o pár mesiacov neskôr prišla šokujúca správa o jeho konci v Televíznych novinách. V máji moderoval naposledy. „Končím v Televíznych novinách, nie z vlastnej vôle. Riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky mi dnes ráno oznámil, že od júna 2025, čiže o cca 2 týždne, už nebudem moderátorom Televíznych novín. Namiesto toho mi ponúkol projekt na novovznikajúcom webe - ponuku koncipovanú tak, aby som ju nemohol prijať, v relácii, o ktorej som dnes počul vôbec prvýkrát,“ uviedol vtedy Vincze.
V júni sa Viktor Vincze s Markízou nadobro rozlúčil. „Dovidenia Markíza," lúčil sa s vysielateľom po 12 rokoch. „Po viac ako mesiaci od môjho posledného vysielania mi dnes v Markíze doručili nie jednu, ale rovno dve úsmevné výpovede. Prvú pre organizačné zmeny, keďže už pre mňa vraj nemajú miesto, a druhú za to, že som o svojej situácii následne verejne povedal, napríklad aj tu na Instagrame. A tak ako pri Michalovi Kovačičovi, aj teraz sa manažment rozhodol ísť cestou porušenia zákona, keďže s mojou výpoveďou odbory nesúhlasili, a tak je neplatná," uviedol v tom čase s tým, že sa proti tomu dá brániť jedine na súde, a tak aj plánoval urobiť.
Viktor Vincze sa LÚČI s Markízou: Definitívny KONIEC po 12 rokoch... S televíziou sa bude SÚDIŤ!
Odvtedy sa objavila informácia, že si našiel Viktor nový džob. Prebral žezlo po svojom otcovi, ktorý dlhé roky pôsobil ako scenárista a režisér v tábore. A teraz sa svojim fanúšikom prihovoril po dosť dlhom čase s tým, že mu v Markíze uplynula výpovedná doba. Rozlúčil sa s ňou naozaj silnými slovami.