Čimová po odchode NALOŽILA Markíze: Stanovisko televízie... Mala nadštandardné podmienky!

BRATISLAVA - Zuzana Čimová po odchode naložila Markíze. Nešetrila kritikou a teraz... Takto reaguje televízia. Podľa ich oficiálneho stanoviska mala nadštandardné podmienky odchodu!
Po Viktorovi Vinczem odchádza z Markízy aj jeho kolegyňa z Televíznych novín Zuzana Čimová. V Markíze strávila dlhých 7 rokov. O tom, že ukončila pracovný pomer prehovorila včera večer a nešetrila ani kritikou televízie. „Jedna z najzlomovejších etáp môjho života je symbolicky na konci. Skutočný koniec však prišiel pred pár mesiacmi. Prišiel v čase, kedy sa v 21. storočí potýkame s otázkou cenzúry v najsledovanejšom médiu v krajine, ktoré svoju objektivitu vždy čestne hájilo. Princípov, ktoré popierajú všetko doteraz fungujúce, zlosťou či úmyselným odstraňovaním nepohodlných ľudí. Prišiel v čase, kedy férovosť a spravodlivosť vystriedala arogancia moci a amorálnosť,“ napísala v príspevku na sociálnej sieti Instagram.
VÝPOVEĎ po rokoch v Televíznych novinách: Moderátorka PRVÝKRÁT prehovorila o konci v Markíze!
„Aj napriek času, ktorý mi bol Televízou Markíza poskytnutý, to nebolo ťažké rozhodovanie. V situáciách, ktoré sú buď biele, alebo čierne, sa z môjho pohľadu rozhoduje jednoducho, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, a rozhodovanie môže byť sprevádzane prvotným strachom. Dnes sa pomyselne s Markízou lúčim, a po udalostiach za posledné takmer dva roky si neviem predstaviť iné rozhodnutie. Aj napriek kroku do neznáma považujem túto cestu za nesmierne oslobodzujúcu a jedinú možnú správnu,“ pokračovala.
„Televízii Markíza ďakujem za krásnych takmer 7 rokov. Túto prácu som si vysnívala, a aj napriek trpkej príchuti konca, cítim vďačnosť. Veľa ma naučila, veľa mi dala. Dôležitým mementom však je, že odchádzam z inej televízie, než do akej som prišla. S láskou budem spomínať na všetky vzácne skúsenosti, stretnutia a silné profesijné momenty. Spomínať budem najmä na televíziu, ktorej som mohla byť súčasťou, ktorá ma inšpirovala a na ktorú som bola hrdá - televíziu, ktorá formovala časť mojej cesty, a zároveň mi ukázala, aké hodnoty si cením. Dnes na televíziu, ktorá mi zároveň ukázala, kedy prichádza čas odísť. A tak odchádzam, pevne verná mojmu morálnemu kompasu. Dovidenia Markíza,“ dodala.
A teraz na jej slová reaguje aj samotná Markíza. Stanovisko televízie sa dočítate na ďalšej strane.