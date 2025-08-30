Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Belohorcová dala zbohom silikónom! A nie je jediná... Aj tieto dámy stavili na prirodzenosť

Tieto známe tváre sa rozhodli pre prirodzenosť. Zobraziť galériu (36)
Tieto známe tváre sa rozhodli pre prirodzenosť. (Zdroj: archív)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Zuzana Belohorcová sa rozhodla po desiatich rokoch rozlúčiť so svojím bujným poprsím. A rozhodne nie je jediná. Pre návrat k prirodzenosti sa rozhodli aj iné známe tváre.

Bývalá moderátorka a učiteľka lásky uplynulý týždeň podstúpila tretiu operáciu poprsia, pri ktorej si nechala odstrániť silikónové implantáty a zároveň absolvovala modeláciu, teda úpravu svojho poprsia. „Dlho sme s lekárom plánovali tento zákrok, a teraz mám pocit, že to bolo to najlepšie rozhodnutie,“ povedala Zuzana čerstvo po operácii. Tento krok rozhodne nie je ojedinelý. Stále viac a viac žien sa totiž rozhoduje pre návrat k prirodzenosti a zbavuje sa silikónových implantátov, ktoré kedysi považovali za symbol krásy a ženskosti.

Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM! Prečítajte si tiež

Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!

Podobne ako Belohorocová, aj bývalá misska a modelka Romana Škamlová sa rozhodla pre radikálnu zmenu. V roku 2020 priznala, že po rokoch s umelými prsiami sa rozhodla pre prirodzenejší vzhľad. Podľa jej slov sa rozhodla pre naturálnejšiu cestu. Čím sú prsia väčšie, tým opticky ženu zväčšujú a nejako sa mi to prestalo páčiť. Bez nich je to navyše pre mňa pohodlnejšie,“ vysvetľovala vtedy.

Romana Škamlová
Zobraziť galériu (36)
Romana Škamlová  (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Plačková, ktorá sa preslávila v šou Hotel Paradise, zmenila svoj vzhľad niekoľkokrát. V rokoch 2012–2018 sa jej prsia neustále zväčšovali, až kým v roku 2018 neprišlo k zmenšeniu. V roku 2023, po tom, ako sa stala matkou, sa rozhodla pre najmenšie implantáty, ktoré zodpovedajú jej prirodzeným proporciám. „S pánom doktorom sme vybrali veľkosť 325 ml, na moju výšku sú to také troječky, do ručičky, pevnučké a ja som nadmieru spokojná,” prezradila po zákroku s tým, že je pri pohľade na svoje malé prsia šťastná.

Zuzana Strausz Plačková
Zobraziť galériu (36)
Zuzana Strausz Plačková  (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalá markizáčka Andy Timková tiež neunikla vplyvu plastických operácií. Bola zrejme jednou z prvých známych Sloveniek,  ktorá si nechala zväčšiť prsia. Po deviatich rokoch sa ale začali objavovať zdravotné problémy. Nakoniec sa rozhodla pre odstránenie silikónových implantátov, ktoré jej spôsobili komplikácie. Po bolestivých rokoch, keď musela podstúpiť operáciu a korektúru, priznala: „Mala som dvestopäťdesiat stehov na každej strane. Päťapolhodinová operácia... Tomuto všetkému som sa mohla vyhnúť, keby som lekára počúvala už na začiatku.“

Belohorcová dala zbohom silikónom!
Zobraziť galériu (36)
 (Zdroj: TV JOJ)


Viac o téme: SilikónyZuzana PlačkováZuzana BelohorcováRomana ŠkamlováAndy Timková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zuzana Strausz Plačková
Plačková v STRACHU o syna: Všade bola krv... Volala mu sanitku!
Domáci prominenti
Plačkovej spoveď o razii
Plačkovej spoveď o razii NAKA vyvolala búrlivú diskusiu: René sa rozohnil... Ste j*bnutí!
Domáci prominenti
Galavečer Celebrity Combat. Na
Plačkovej manžel prehovoril o druhom dieťati: Už majú aj meno!
Domáci prominenti
Radosť vystriedal smútok: Romana
Radosť vystriedal smútok: Romana Škamlová prišla o dôležitého muža svôjho života!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Správy
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Správy
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport

Domáce správy

Polícia obvinila z podvodu
Polícia obvinila z podvodu štyroch mužov z cudziny
Domáce
Prepravca, ktorého služby využívajú
Prepravca, ktorého služby využívajú tisíce ľudí, MENÍ pravidlá: Na túto zmenu si budú musieť navyknúť aj Slováci!
Domáce
Aktualizujeme STREĽBA v Partizánskom: Na
STREĽBA v Partizánskom: Na ulici počuli až osem výstrelov, obeťou je len 20-ročná tehotná žena!
Domáce
Krádež v trnavskej katedrále: Pozlátenú rukoväť zo sarkofágu Esterháziovcov anonym vrátil po rokoch
Krádež v trnavskej katedrále: Pozlátenú rukoväť zo sarkofágu Esterháziovcov anonym vrátil po rokoch
Regióny

Zahraničné

Migranti v Líbyi
Na obľúbený grécky ostrov sa doplavili desiatky migrantov, dvaja cestu neprežili
Zahraničné
Najkrajší nemecký turistický chodník
Najkrajší nemecký turistický chodník poznáte zo slávnych malieb, leží na hranici s Českom
dromedar.sk
Erin Pattersonová
Desivý prípad vraždy: Žena otrávila príbuzných jedlom z muchotrávok! Hrozí jej doživotie
Zahraničné
Lietadlo včasnej výstrahy Berijev
Tajomné prípravy v Rusku: Putin testuje obávanú riadenú strelu! TOTO sú jej parametre
Zahraničné

Prominenti

FOTO Tieto známe tváre sa
Belohorcová dala zbohom silikónom! A nie je jediná... Aj tieto dámy stavili na prirodzenosť
Domáci prominenti
Slávny šéfkuchár (58) priznal
Slávny šéfkuchár (58) priznal vážne zdravotné problémy: RAKOVINA!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Herečka Judit Pecháček sa dostala medzi svetovú elitu: Účinkuje v mega seriáli za 60 miliónov eur!
Domáci prominenti
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku Luciu Bílú: Žena HÁDZALA POKLOPY z kanálov!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Záhada obľúbených sušienok odhalená
Záhada obľúbených sušienok odhalená po viac než storočí: Ako vznikol ich názov?
Zaujímavosti
Údolie motýľov na Rhodose:
Údolie motýľov na Rhodose: Unikátna prírodná rezervácia s tisíckami pestrofarebných krídel
dromedar.sk
Muž ignoroval príznaky celé
Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?
Zaujímavosti
FOTO Nová DROGA modernej doby?
Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)

Šport

Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Najdrahší prestup v histórii slovenskej ligy! Nový rekord, Strelec odchádza do Anglicka
Slováci v zahraničí
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
Tipsport liga
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Slováci v zahraničí
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Slovensko

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Motivácia a produktivita
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Technológie

Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Umelá inteligencia, lasery a rakety. Turecko predstavilo „Oceľovú kupolu“. Nový štít vraj zastaví aj roje dronov
Armádne technológie
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Návody
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Aplikácie a hry
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Veda a výskum

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotické tajomstvá podľa hviezd: Čo robí jednotlivé znamenia neodolateľnými v posteli aj mimo nej?
Sex
Erotické tajomstvá podľa hviezd: Čo robí jednotlivé znamenia neodolateľnými v posteli aj mimo nej?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prepravca, ktorého služby využívajú
Domáce
Prepravca, ktorého služby využívajú tisíce ľudí, MENÍ pravidlá: Na túto zmenu si budú musieť navyknúť aj Slováci!
STREĽBA v Partizánskom: Na
Domáce
STREĽBA v Partizánskom: Na ulici počuli až osem výstrelov, obeťou je len 20-ročná tehotná žena!
Migaľovci si vybavujú účty
Domáce
Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!
Erin Pattersonová
Zahraničné
Desivý prípad vraždy: Žena otrávila príbuzných jedlom z muchotrávok! Hrozí jej doživotie

Ďalšie zo Zoznamu