Belohorcová dala zbohom silikónom! A nie je jediná... Aj tieto dámy stavili na prirodzenosť

BRATISLAVA - Zuzana Belohorcová sa rozhodla po desiatich rokoch rozlúčiť so svojím bujným poprsím. A rozhodne nie je jediná. Pre návrat k prirodzenosti sa rozhodli aj iné známe tváre.
Bývalá moderátorka a učiteľka lásky uplynulý týždeň podstúpila tretiu operáciu poprsia, pri ktorej si nechala odstrániť silikónové implantáty a zároveň absolvovala modeláciu, teda úpravu svojho poprsia. „Dlho sme s lekárom plánovali tento zákrok, a teraz mám pocit, že to bolo to najlepšie rozhodnutie,“ povedala Zuzana čerstvo po operácii. Tento krok rozhodne nie je ojedinelý. Stále viac a viac žien sa totiž rozhoduje pre návrat k prirodzenosti a zbavuje sa silikónových implantátov, ktoré kedysi považovali za symbol krásy a ženskosti.
Podobne ako Belohorocová, aj bývalá misska a modelka Romana Škamlová sa rozhodla pre radikálnu zmenu. V roku 2020 priznala, že po rokoch s umelými prsiami sa rozhodla pre prirodzenejší vzhľad. Podľa jej slov sa rozhodla pre naturálnejšiu cestu. „Čím sú prsia väčšie, tým opticky ženu zväčšujú a nejako sa mi to prestalo páčiť. Bez nich je to navyše pre mňa pohodlnejšie,“ vysvetľovala vtedy.
Zuzana Plačková, ktorá sa preslávila v šou Hotel Paradise, zmenila svoj vzhľad niekoľkokrát. V rokoch 2012–2018 sa jej prsia neustále zväčšovali, až kým v roku 2018 neprišlo k zmenšeniu. V roku 2023, po tom, ako sa stala matkou, sa rozhodla pre najmenšie implantáty, ktoré zodpovedajú jej prirodzeným proporciám. „S pánom doktorom sme vybrali veľkosť 325 ml, na moju výšku sú to také troječky, do ručičky, pevnučké a ja som nadmieru spokojná,” prezradila po zákroku s tým, že je pri pohľade na svoje malé prsia šťastná.
Bývalá markizáčka Andy Timková tiež neunikla vplyvu plastických operácií. Bola zrejme jednou z prvých známych Sloveniek, ktorá si nechala zväčšiť prsia. Po deviatich rokoch sa ale začali objavovať zdravotné problémy. Nakoniec sa rozhodla pre odstránenie silikónových implantátov, ktoré jej spôsobili komplikácie. Po bolestivých rokoch, keď musela podstúpiť operáciu a korektúru, priznala: „Mala som dvestopäťdesiat stehov na každej strane. Päťapolhodinová operácia... Tomuto všetkému som sa mohla vyhnúť, keby som lekára počúvala už na začiatku.“
