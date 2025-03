Plačkovej spoveď o razii NAKA vyvolala búrlivú diskusiu: René sa rozohnil... Ste j*bnutí!

(Zdroj: Topky/HoneyTalk)

Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René na 27. september 2021 len tak ľahko nezabudnú. NAKA vtedy spustila akciu Chikara, zameranú na odhalenie obchodovania s drogami. Kukláči prehľadali aj ich dom v Miloslavove a oboch umiestnili do cely policajného zaistenia, kde strávili štyri dni. Spolu s nimi bolo zadržaných ďalších 13 osôb, pričom všetkým bolo vznesené obvinenie zo založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny, ako aj z drogovej trestnej činnosti. Prokurátor Jozef Kandera však v máji 2022 obvinenie voči najznámejšej slovenskej influencerke a jej manželovi zrušil. Dňa 16. mája 2022 tak boli oficiálne zbavení všetkých obvinení. Po dlhých 4 rokoch sa rozhodla podnikateľka o tomto nepríjemnom zážitku prehovoriť v podcaste HoneyTalk.

„Všetko zlé je na niečo dobré. A nám toto hrozné obdobie prinieslo Diona. Beriem to tak, že sme to potrebovali, každý človek potrebuje určitým spôsobom facku od života. My sme to tiež asi potrebovali, lebo som mala veľa peňazí, ponúk, reklám a išla mi karta. A zrazu sa stalo toto,“ priznala so slzami v očiach. „Keď k nám nalietla NAKA, ja som to brala ako vtip. Myslela som si, že sa natáča šou, kde napaľujú ľudí (markizácka šou 2 na 1). Celý čas som to brala, že sa to točí, lebo tí kukláči majú kamery. Keď vieš, že nerobíš nič, tak prečo by si mal o sebe pochybovať? Veď ja platím hrozne vysoké dane. To si ľudia ani neuvedomujú. Veď ja odvádzam 200 000 € ročne len daň. Ja som v tomto extrémne čestný človek. Odvádzam DPH, daň – všetko, ako to má byť. Nepotrebujem si to znižovať a mne by ani vo sne nenapadlo, že niečo takéto sa môže stať,“ opísala Plačková.