Učiteľka lásky Belohorcová si opäť ĽAHLA POD NÔŽ: Po 10 rokoch sa LÚČI so svojím BUJNÝM POPRSÍM!

PRAHA – Bývalá učiteľka lásky Zuzana Belohorcová sa rozhodla pre radikálny krok. Po desiatich rokoch si nechala vybrať silikónové implantáty. V prípade Belohorcovej ide už o tretiu operáciu poprsia.
Po poslednej operácii, kedy si nechala odstrániť silikónové výplne sa podľa vlastných slov cíti ako znovuzrodená. "Je to ani nie 24 hodín, čo som absolvovala explantáciu - odstránenie prsných implantátov a zároveň modeláciu - teda úpravu môjho poprsia. Dlho sme s lekárom plánovali tento zákrok a som nesmierne rada, že už mám po tom a hlavne, že všetko dobre dopadlo a po operácii sa cítim ako znovuzrodená. Zdravíčko je to najdôležitejšie, čo máme, tak si ho chráňme a hýčkajme," napísala na svojich sociálnych sieťach.
Belohorcová sa vždy pýšila plným dekoltom. Prvýkrát si dala implantáty vložiť v roku 2015, keď po dvoch pôrodoch a pribúdajúcim vekom začala pociťovať, že jej prsia už nie sú také, ako bývali. "Netúžim robiť zo seba sexbombu, ale po dvoch deťoch a vekom už moje prsia nie sú stopercentné," povedala vtedy.
O dva roky neskôr, v roku 2017, si ľahla pod nôž opäť. Tentokrát boli dôvodom vrstviace sa jazvy. "Mám jazvy, ktoré sa vrstvia jedna na druhú. Nebolí to, ale nevyzerá to pekne. Nie je to vina doktora, ale môjho tela," vysvetľovala Zuzana dôvody opätovnej operácie. Po dlhých desiatich rokoch sa však rozhodla opäť vrátiť k prirodzenosti a silikóm si nechala zo svojho tela odstrániť.
