Speváčka Celeste Buckingham ako NEVESTA: Tajná SVADBA alebo... je to len TRIK?

Krst knihy Celeste Buckingham Zobraziť galériu (21)
Krst knihy Celeste Buckingham (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA – Speváčka Celeste Buckingham totálne odzbrojila fanúšikov. Na svoj Instagram pridala fotografiu v nádherných bielych svadobných šatách, v objatí s neznámym mužom. Záber vyvolal vlnu otázok – naozaj sa potajomky vydala, alebo ide len o dobre premyslený ťah?

„Gratulujeme,“ „Mladomanželom prajem krásnu a šťastnú spoločnú cestu životom,“ či „Nech ste spolu šťastní a nech sa ľúbite.“ Presne takto znejú komentáre pod fotografiou, ktorú Celeste zverejnila. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa ešte v máji tohto roku nevyjadrila, že muža vlastne k životu nepotrebuje. „Som z rodiny feministiek, z rodiny veľmi samostatných žien. Moja mama a môj otec sú síce v manželstve 30 rokov, ale u nás je to také… toho muža netreba. Nepotrebuješ ho na financie, na život, na partnerstvo,“ hovorila vtedy sebavedomo v internetovej relácii Zuzany Vačkovej. No dodala aj to, že ak by už mal byť muž po jej boku, tak „nech je to aspoň sakra zábava“.

Je teda možné, že Buckingham svojho zábavného muža predsa len našla. Má to však háčik. Ak by sa s ním zoznámila ešte v spomínanom máji, kedy tvrdila, že je sama, svoje „áno“ by mu povedala len po troch mesiacoch vzťahu. Nie je to, samozrejme, nemožné, no skôr nepravdepodobné. Do úvahy preto pripadá aj nakrúcanie nového videoklipu alebo promo fotenie.

Každopádne, Celeste má za sebou celkom bohatý zoznam vzťahov – randila s kolegom zo Superstar Martinom Harichom, českým hudobníkom Matějom Vávrom, DJ-om Brunom Malíkom alias DJ N.Y.X.-om, podnikateľom Alešom Mlátilikom či bubeníkom kapely Lavagance Robertom Dandom. Žiadny z týchto vzťahov jej však nevyšiel.

Ak jej to tentokrát vyšlo, srdečne gratulujeme. Ak nie, tešíme sa aspoň na nový videoklip.


