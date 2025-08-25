NEPLÁNOVANÉ tehotenstvo a teraz: Kontroverzná Slovenka sa bude VYDÁVAŤ... Len kvôli PAPIERU!

BRATISLAVA - Ráchel Karnižová (24) šokovala fanúšikov priznaním, že so svojím partnerom plánujú svadbu ešte tento rok. Nepôjde však o veľkú romantickú udalosť, ale o jednoduchý obrad na úrade. Influencerka otvorene povedala, že sobáš berie skôr ako praktickú záležitosť – chce si naraz zmeniť priezvisko, doklady aj sídlo firmy. Už čoskoro sa tak z nej stane pani Marešová.
V marci tohto roka sa prevalilo, že kontroverzná Ráchel Karnižová je tehotná. Najprv to zahmlievala, ale neskôr to spolu s priateľom, DJ-om Pavlom Marešom alias Pufflickom, potvrdili krásnym videom na dovolenke. V prvých momentoch však premýšľala nad potratom.
„Mala som hrozné depresie a úzkosti celý február. Nič horšie som nezažila a keď som si o tom čítala, zistila som, že sa to volá prenatal depression a majú to aj ženy, ktoré dieťa plánovali. Ale v skratke, cítila som sa každým dňom horšie psychicky a bála som sa, že si niečo urobím, takže som sa objednala na potrat, na ktorý som ale nešla," priznala pred pár mesiacmi. Počas celého tehotenstva, ktoré sa už v jej prípade blíži ku koncu, sa neobmedzovala a robila všetko ako predtým.
Ľudí pohoršovalo najmä to, že chodila po festivaloch. Na pôrod, ako priznala, sa nepripravuje nijako. Bude rodiť v súkromnej pôrodnici v Bratislave a pomaličky si balí do nej výbavičku. Aktuálne jej fanúšikov zaujímalo, či s partnerom plánujú aj svadbu. A odpoveď zrejme všetkých prekvapila. Chcú ju mať koncom roka na úrade.
„Budem si meniť sídlo firmy, lebo koncom roka mi končí akokeby nájom na adrese, kde ju mám teraz (virtuálne sídlo firmy), takže nech už spravím všetko naraz. Aj občiansky, vodičák, pas, sídlo aj trvalý pobyt si už zmením, lebo stále mám na východe. Takže nech to nemusím robiť na viackrát, keď už si budem meniť meno," vysvetlila. „Ale to neberiem ako svadbu, ale skôr len ako papier, nech to mám už zmenené všetko," dodala. Tak už o pár mesiacov bude z Ráchel pani Marešová.
