Najprv SEX pred kamerami a teraz: Promi dvojica išla OD SEBA... Už DRUHÝKRÁT!

KOŠICE - Už netvoria pár! Lenka a Matúš z Farmy sa rozišli. Obaja neskrývajú smútok...
Lenka Tejbusová a Matúš Horváth sa zviditeľnili na Farme 16. Aj keď to spočiatku medzi nimi nevyzeralo ružovo, všetko zmenila na statku párty, kde bolo alkoholu na rozdávanie. Pri istej hladine sa obaja na seba vrhli a mali sex na verande priamo pod kamerami. Po tomto akte sa dali dokopy a začali tvoriť pár aj v realite.
No už v máji sa začalo pošuškávať o problémoch, ktoré prežívajú. Krízu však vtedy ustáli a po troch mesiacoch znova potvrdili rozchod. Fanúšikovia si všimli, že niečo medzi nimi dvomi nie je v poriadku, a tak ich zaujímalo, či už netvoria pár. Matúš na svojom profile na Instagrame zverejnil, že sa čoskoro k celej situácii vyjadrí.
„Čoskoro sa vyjadrím k tejto otázke. Tá istá otázka mi zaspamovala celé otázky, takže asi veľa z vás je zvedavých," načrtol, ako to ľudí zaujíma. „A ešte som chcel povedať, že som normálne v pi*i z toho, ako sú ľudia zvedaví, veď to je choré. Rozum sa mi zastavuje, ako ľudia riešia niekoho iného život, ty k*k*t, veď rieš svoj život, svojho muža, svoju ženu, deti, seba samého. Čo ťa napĺňa riešiť život iných a stále vyzvedať, čo pôjdeš spať s lepším pocitom alebo čo??! Choré“ vyjadril sa.
„Keby ste radšej tú energiu venovali sebe a svojim blízkym, malo by to tisíckrát väčší význam. Nemuseli by ste žiť z cudzieho nešťastia a cítiť sa vo svojom doj*banom živote o trochu lepšie len preto, že sa niekomu niečo nepodarilo (hovorím to všeobecne)... Neviem, prečo sme my Slováci nastavení tak, že sa potrebujeme hrať na niečo, čím nie sme, a dokazovať iným, že sa máme super, aj keď to tak nie je – hlavne, že si ostatní myslia, že som šťastný a že mi je super. Žite svoj reálny život a budete šťastní," dodal. Lenka ho predbehla a rozchod bez okolkov potvrdila.
„Cítim sa ako h*vno. Dámy, toľko vám k tomu poviem. A musím vám oznámiť že s Matúšom už netvoríme pár. Ale verím micky, že spolu to zvládneme," priznala.
