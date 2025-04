TEHOTNÁ Ráchel v SLZÁCH: Hádka s mamou kvôli potratu... Chcela z nej vyhnať diabla!

Ráchel Karnižová (Zdroj: Instagram RK)

Iba minulý mesiac sa prevalilo tehotenstvo škandalóznej Ráchel Karnižovej. Ďalej vychádzali na povrch šokujúce informácie o tom, že dieťa nechce a plánuje ísť na potrat. Na konci marca však to, že čaká bábätko potvrdila a neskôr priznala, že rozmýšľala nad interrupciou. Otvorene prehovorila aj o dôvode, kvôli ktorému chcela ísť na spomínaný zákrok. „Mala som hrozné depresie a úzkosti celý február. Nič horšie som nezažila a keď som si o tom čítala, zistila som, že sa to volá prenatal depression a majú to aj ženy, ktoré dieťa plánovali. Ale v skratke, cítila som sa každým dňom horšie psychicky a bála som sa, že si niečo urobím, takže som sa objednala na potrat, na ktorý som ale nešla. Potom to prešlo naozaj zo dňa na deň a teraz, keď mi frajer rozpráva, čo som vlastne hovorila, tak ja si to ani nepamätám," zverila sa.

Pri takýchto momentoch bývajú tou najväčšou oporou rodičia, u Ráchel to tak nebolo. Otvorila bolestivú tému, pri ktorej nedokázala zadržať slzy. Jej rodičia totiž neprijali dobre jej priateľa Pavla Mareša, ktorého dodnes ešte nespoznali. Jej mama ho odsúdila na základe trička, ktoré mal na jednej fotke. Bol to merch metalovej kapely, ktoré vraj hlavný predstaviteľ vyznáva satana. A kvôli tomuto si takého človeka nechcela vpustiť do domu. Súvisí to s jej kresťanským presvedčením. „Strašne ma to vtedy sklamalo, a preto som im o tom tehotenstve nechcela hovoriť," priznala úprimne. „Ja som to povedala rodičom asi po mesiaci, ako som to vedela. Nechcela som im to moc hovoriť, ale mala som tie zlé psychické stavy a proste myslela som si, že keď zavolám mojej mame a s ňou sa o tom porozprávam, tak že mi to pomôže, pretože je to moja mama a myslela som si, že ma nejako podrží. Stal sa presný opak," vyjadrila sa.

„Keď som len zmienila, že asi si to pôjdem dať zobrať, pretože fakt som sa necítila v pohode a myslela som si, že to je jediné riešenie, tak mi písala správy, že ako zo mňa vyháňa diabla a ako som sebecká. Vôbec ma nepodržala v tej situácii, tak som si ju vtedy zablokovala na nejaké 3 týždne, kedy som sa ja za ten čas dala dokopy a potom som to oznámila na Instagrame," zverila sa s tým, že jej tiekli slzy. „Momentálne ani nie sme v kontakte a som si povedala, že to bude asi tak lepšie. Nevravím, že sa už nikdy nebudeme baviť alebo, že sa už nikdy nebudeme vidieť, ale ja tak či tak som sa s nimi nestretávala nejako často. Nevedeli o mojom živote v podstate nič. Občas sme si zavolali. Fakt nechcem takúto energiu teraz," dodala.