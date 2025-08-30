Kedysi nakrútil PORNO a teraz... Z bývalého markizáka je POULIČNÝ umelec!

BRATISLAVA - Kedysi nakrútil snímky pre dospelých a dnes... Stal sa z neho pouličný umelec. Reč je o tomto bývalom farmárovi!
Mateja Jurkoviča môžete poznať z Farmy 11, kde bol naozaj výrazným súťažiacim. Na statku sa dal dokopy s viac ako o 20 rokov mladšou kolegyňou Mirkou. No a napokon sa nechal vykopnúť pre napadnutie ďalšieho súťažiaceho. Pred kamerami tiež priznal, že v minulosti natočil pikantné snímky pre dospelých. A taktiež pracoval ako gigolo.
Herkules z markizáckej Farmy sa nezdá: Najprv pornoherec, potom tréner a teraz... Neuveríte, čo robí!
„Robím s babami aj chalanmi. Som niečo ako personálna agentúra... Tak asi vám to každému dochádza... A sám osobne som gigolo. V čase, keď nemám priateľku. Vtedy to nerobím. Lebo okrem iného mám aj iné aktivity ešte,” povedal Jurkovič ešte počas Farmy pri stole pravdy. Odvtedy o ňom veľmi počuť nebolo, no na sociálnych sieťach je aktívny stále. Teraz svojich fanúšikov prekvapil novým povolaním.
Je z neho pouličný umelec. „Keďže milujem slnko, našou prvou zastávkou som zvolil naše krásne nábrežie, po ktorom som už prešiel za svoj život nespočetne veľakrát. Tentokrát bol však účel mojej zastávky úplne iný," zveril sa na sociálnej sieti. „Po prvýkrát hrať pre okoloidúcich ľudí ako pouličný umelec za peniaze. Postupnosť mojich emócií bola nasledovná: strach, stres, tréma, po prvom potlesku pokoj, odvaha, radosť, šťastie," dodal.
„No a po osmelení sa moja ďalšia zastávka bola na mieste s najlepšou akustikou v centre môjho milovaného mesta. Skúste hádať, kde to asi je, lebo ma tu pravdepodobne budete vídavať častejšie," priznal.
