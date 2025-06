Odvážne zábery TEHOTNEJ Ráchel: HORE BEZ, ale... Krutá realita!

(Zdroj: Voyo)

Ráchel Karnižová nie je z tých žien, ktoré by vyslovene po bábätku túžili. S priateľom Pavlom Marešom alias Pufflickom sa im pošťastilo a influencerka je už v siedmom mesiaci. Nedá sa však povedať, že by si tehotenstvo nejako extra užívala. Otvorene hovorí o tom, že jej nie je príjemne. Už na začiatku prvého trimestra bojovala s depresiami.

„Mala som hrozné depresie a úzkosti celý február. Nič horšie som nezažila a keď som si o tom čítala, zistila som, že sa to volá prenatal depression a majú to aj ženy, ktoré dieťa plánovali. Ale v skratke, cítila som sa každým dňom horšie psychicky a bála som sa, že si niečo urobím, takže som sa objednala na potrat, na ktorý som ale nešla," zverila sa vtedy. Momentálne pridala na sociálnu sieť Instagram odvážne zábery z tehotenského fotenia, ktoré ale ani nemali existovať.

„Väčšinou keď vidím u iných tehotných žien fotky s bruškom, tak je tam vždy nejaký pozitívny text. Keď som ja šla fotiť tieto fotky, tak som to vtedy chcela najradšej zrušiť, lebo nechcem mať na toto obdobie žiadnu spomienku, nie preto že by som sa netešila, teším sa na bejby, ale prišlo mi, že keď si len urobím takéto fotky, tak len podporím to, čo ma najviac štve," priznala.

„Že sa všetci tvárime, aké úžasné tehotenstvo je a ja viem, že nie je a že sa necítim tak len ja, lebo také množstvo správ od báb, ktoré sa priznali len mne (čo som cudzí človek), že sa cítia podobne, ale nechcú pred okolím vyzerať zle," rozpísala sa úprimne. „Mne je to jedno. Ja som vyzerala zle už toľkokrát, že poviem aj toto. Niektoré dni sú super a niektoré neviem prečo sú hrozné, a tak to proste je," dodala. Ryšavka zvolila sexi tehotenské fotenie hore bez. Čo hovoríte na takýto štýl fotiek?