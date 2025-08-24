Pocisková ZÍSKALA rolu v Dunaji: Fanúšikovia HROMŽIA... Herečka im posiela OSTRÝ odkaz!

BRATISLAVA - Herečka a speváčka Nela Pocisková (34) sa po oznámení, že sa objaví v seriáli Dunaj, k vašim službám, ocitla pod paľbou kritiky. Kým mnohí diváci jej návrat na televízne obrazovky privítali, iní jej obsadenie prijali s nevôľou. Pocisková však nenechala negatívne komentáre bez odozvy.
Nela Pocisková je už roky v šoubiznise a na očiach verejnosti. Čim dlhšie je človek verejne známy, tým viac chcú o ňom ľudia vedieť. A s tým prichádza veľká pochvala, ake naopak i kritika. S tou sa teraz herečka stretla, po tom, ako získala rolu v seriáli Dunaj, k vašim službám, kde si zahrá aj po boku dlhoročného partnera Filipa Tůmu. Mnohí diváci sa tejto správe veľmi potešili, no našli sa aj takí, ktorým sa jej obsadenie v markizáckom seriáli nepáči. Negatívne reakcie nenechali Nelu chladnou a okamžite na ne reagovala.
„Vyjadrím sa k nedávnym nepekným komentárom aj keď im nechcem prikladať taký význam, odkedy mám deti, mám úžasný odstup, a nie určite nemienim pridávať váhu ľuďom, ktorí sú najmúdrejší na sociálnej sieti za počítačom," začala v úvode. „Ale! za posledný rok som hrala v jednom projekte, ktorý trval 3 mesiace, o čom to tam točíte, prosím vás? Asi vás musím strašne hnevať, keď som tak veľmi všade, napriek tomu že x kolegov robí o niekoľko projektov naraz viac, ale aj to je v poriadku," pokračovala.
„Do svojej práce sa snažím dávať vždy všetko a súhlasím s tým, že to nemusí byť niekomu po chuti, ale prosím trochu úcty k ľuďom," vyjadrila sa. Nela sa nemieni poddať kritike. „Ja sa ale nedám! ba naopak, nakopáva ma to k tomu, aby som bola ešte lepšia, nech vás kľudne aj porazí. Viem čo som dokázala a viem čo ešte viem dokázať, keď budem chcieť, lásku do vašich smutných životov," uzavrela s tým, že by povedala ešte omnoho viac, ale nebude na to míňať energiu.
