Trápenie herca Vlacha z Vesničko má středisková: UVÄZNENÝ vo vlastnom dome!

PRAHA - Jaromír Kunc, postava rastlinára zo známej komédie Vesničko má středisková, stále dokáže rozosmiať novú generáciu divákov. Jeho predstaviteľ, Oldřich Vlach, oslávil v júli už 84. narodeniny, ale svoju milovanú profesiu musel zanechať už v roku 2021, keď vážne ochorel s chrbticou. Dnes, bohužiaľ, môže o práci už len snívať.
„Žijem ako jazvec v nore,“ so smútkom v hlase skonštatoval herec, ktorý v súčasnosti žije v pražských Střešovicích. Ľudia, ktorí prechádzali okolo vojenskej nemocnice, ho občas stretávali v električke. Ochotne sa s nimi odfotil, pohovoril a tešil sa z popularity. To je však už minulosť...
„Všetko som musel zrušiť! Nechodím nikam, len sa potulujem po byte,“ posťažoval sa pre denník Aha! bývalý člen Divadla na Vinohradoch. „Ani narodeniny som neoslávil... Načo? Naozaj to nie je nič, s čím by sa dalo chváliť,“ zhodnotil. Keď však príde reč na jeho manželku Janu a ich spoločný život, jeho oči sa zrazu rozžiaria. „Budúci rok oslávime zlatú svadbu,“ pochválil sa s úsmevom. A tú má v pláne osláviť. „Brali sme sa v roku 1976. Moja žena Jana je to najlepšie, čo ma v živote stretlo,“ zdôveril sa.
A vie, o čom hovorí. Keď mu totiž bolo najhoršie, jeho manželka, doktorka prírodných vied, ktorá pracovala v zdravotníctve, odišla do predčasného dôchodku a starala sa oňho. „Je to anjel. Starostlivo sa o mňa stará nielen fyzicky, ale aj psychicky. Neustále ma zdvíha z dna,“ pochválil svoju oporu Oldřich. Manželia Vlachovci deti nikdy nemali, a tak žijú jeden pre druhého.
