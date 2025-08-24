Sklovská posiela HORÚCI pozdrav z dovolenky: FOTO v bikinách... Ona, že má pred 60-kou?!

BRATISLAVA - Speváčka Sisa Sklovská (59) aj tesne pred šesťdesiatkou dokazuje, že vek je pre ňu len číslo. Najnovšou fotografiou v bikinách doslova vyrazila dych svojim priaznivcom
Speváčka Sisa Sklovská opäť raz dokázala, že vek je naozaj len číslo. Už 13. októbra oslávi svoje okrúhle 60. narodeniny, no pri pohľade na ňu by tomu len málokto uveril. Elegantná diva, známa svojím šarmom a charizmou, si totiž stále udržiava mladistvý vzhľad aj energiu, ktorú jej môžu závidieť aj oveľa mladšie ženy.
Na svojom profile na sociálnej sieti zverejnila záber v bikinách, ktorý okamžite vyvolal vlnu reakcií. Jej štíhla postava okamžite zaujala fanúšikov natoľko, že pod fotografiou sa len hemžili komplimenty. „Však čo, každá jedna starneme, niektorá do krásy, niektorá nie. Sisa čím staršia, tým krajšia..." napísala jedna zo žien. „Wau, parádna postava," pridala sa ďalšia.
