8 mesiacov po TRAGICKEJ smrti Heleny Zeťovej (†44): Jej otec je na tom ZLE... Skončil v ÚSTAVE!

PRAHA - Zdá sa, že smrť nevlastnej dcérky, speváčky Heleny Zeťovej, ho zrazila na kolená. Lešek Semelka (74) na tom nie je dobre.
Česká speváčka Helena Zeťová zomrela iba pár dní pred Vianocami v roku 2024. Jej smrť zasiahla všetkých, keďže išlo o nešťastnú náhodu. Bývalá porotkyňa SuperStar skonala po páde z okna. Verejnosť vtedy špekulovala, že išlo o samovraždu, no po odhalení, že spadla z prvého poschodia rodinného domu, to nikomu nedávalo zmysel. Mnohí sa zhodli, že to bola nešťastná náhoda.
Z jej náhleho odchodu bola zdrvená najmä rodina. A ako teraz vyšlo najavo, jej otčim, hudobník Lešek Semelka je na tom dosť zle. Zveril sa do rúk lekárom, aby mu pomohli, informuje Blesk.cz.„Áno, je to pravda,“ potvrdila jeho manželka a Helenina mama Alena Semelková. „Nechcem to viac komentovať, ale je tiež pravda, že Lešek zrušil pre tento rok všetky vystúpenia,“ dodala.
V roku 2013 prekonal mŕtvicu. Vtedy začali všetky jeho ťažkosti. „Postihlo ma to, keď som bol na prechádzke so psom, ale mal som šťastie, že som zostal celú dobu pri vedomí. Pes asi vycítil, že sa niečo deje, a dobehol po pani, ktorá zavolala záchranku,“ povedal vtedy Lešek pre spomínaný denník. Od tej doby mal ťažkosti s ľavou nohou. Priznal, že musel radikálne zmeniť spôsob života, presťahoval sa na dedinu. „Opustil som Prahu a odišiel žiť na dedinu,“ dodal Semelka. Tiež musel zabudnúť na tenis, ktorý predtým rád hrával.