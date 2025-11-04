Drsný ROZCHOD Cimarra a Gregušovej: Hotový cirkusant... Mario, koho chceš klamať?!

FLORIDA - Slovenská kráska Broňa Gregušová momentálne čelí ťažkému životnému obdobiu. Po rozchode s kubánskym hercom Mariom Cimarrom sa ocitla „uväznená“ v USA, kde musí kvôli rozvodovému konaniu zostať. Namiesto života v Kalifornii sa už dlhší čas zdržiava na Floride a o svojom trápení prehovorila otvorene – herec má voči nej dokonca zákaz priblíženia. K šokujúcim vyjadreniam sa teraz pridala aj jej sestra, ktorá ostro reagovala na Cimarrove zvláštne videá a obvinila ho z pokrytectva.
Krásna Slovenka Broňa Gregušová prežíva jedno z najnáročnejších životných období. Je totiž "uväznená" v Amerike, odkiaľ nemôže odísť kvôli rozvodovému procesu s kubánskym hercom Mariom Cimarrom. Už viac ako rok ani nežije v Kalifornii, kde spoločne bývali, ale na Floride. Bývalá finalistka Miss prezradila hrozivé detaily zo svojho súkromia. Herec má k nej dokonca zákaz priblíženia.
Najnovšie sa rozhovorila aj Bronina sestra. Najprv komentovala jej príspevok a neskôr sa k Mariovi vyjadrila aj na svojom profile na Instagrame. Herec totiž zverejnil zvláštne video z pláže, kde si natočil detské hračky do vody. Je to viac než divné, keďže Briana je stále s bývalou miss. A to nenechalo chladnú Broninu sestru. „Toto je už vážne na smiech. Hotový cirkusant ten človek," začala v úvode.
ROZVOD Slovenky Broni a hviezdy Skrytej vášne: Nové šokujúce odhalenia... ZÁKAZ priblíženia!
„Nakúpiť formičky a ísť si natočiť video pre fanúšikov, aby vzbudil dojem skvelého otca. Len akosi zabúda, prečo má zákaz kontaktu a priblíženia," napísala pohoršene. „Aha, vlastne fanúšikovia nevedia, tak pridám krásny príbeh, nech si myslia, že na mau čakám. A moja sestra si ani nemôže pridať s malou fotky a videá z parku, aby nezistil, kde chodia," dodala.