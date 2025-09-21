Nie rozchod, ale ROZVOD!? Broňa odkrýva ďalšie tajomstvá: Nevedela to ani jej rodina

FLORIDA - Všetko je ináč! Broňa Gregušová odhaľuje ďalšie tajnosti zo svojho súkromia. S Cimarrom sa nerozchádza, ale rozvádza!
Nie všetko je zlato čo sa blyští! A nie vždy je pravda to, čo ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach. Otvorene to nedávno potvrdila aj bývalá finalistka Miss Slovensko Bronislava Gregušová (33), ktorá sa rozhodla uviesť veci z jej súkromia na pravú mieru. „Ahojte všetci. Nebudem vám klamať – nie je to tak, že by sa nič nestalo. Udialo sa veľa vecí. Chcem vám len povedať, že Instagram vs. realita sú dve úplne odlišné veci. Môžete zdieľať krásne video, ale neukážete, čo je za oponou. Prečo? Pretože za oponou je realita – a tá je veľmi smutná,“ napísala záhadne.
Bolo to rovnako prekvapivé ako začiatok ich vzťahu, keď sa spoznali na Miami bez toho, aby Broňa vedela, o koho ide. Cimarro ju požiadal o telefónne číslo a po niekoľkých mesiacoch randenia ju v Paraguaji požiadal o ruku. V roku 2022 Broňa porodila hercovi dcérku Brianu, ich vzťah však postupne začal "padať dolu vodou". V posledných mesiacoch už nepridávajú spoločné fotky na sociálne siete, Broňa prestala Maria sledovať a herec chýbal aj na oslave tretích narodenín ich dcérky. Je teda jasné, že sa niečo deje. Nikto však netušil to, čo sa prevalilo teraz! Broňa sa totiž rozhodla odkrývať pravdu a faktom je aj to, že v ich prípade nepôjde o rozchod, ale rozvod!
Dvojica si mala totiž v tajnosti povedať svoje áno ešte v roku 2022, pár mesiacov pred narodením Brianky. Zosobášili sa v Las Vegas bez toho, aby to vedela jej najbližšia rodina. „Poviem to tak, že bodaj by to bolo také ľahké, aby sme sa len rozišli. Bohužiaľ to také ľahké nie je. Tým pádom odhaľujem tajomstvo alebo respektíve čo bolko klamstvo, čo som ani ja nesmela nikomu povedať a dokonca musela tajiť aj pred vlastnou rodinou. My sa nerozchádzame, my sa rozvádzame. Áno, boli sme zobratí,“ šokovala svojím vyjadrením Broňa na platforme Hero Hero.
Broňa, ktorá podala žiadosť o rozvod, by sa veľmi rada vrátila na Slovensko, ale nemôže. „Veľmi túžim, aby sme mohli ísť na Slovensko. Už vtedy sme nemohli ísť, aj keď to bolo ešte predtým rozvodom, podaním rozvodu, sme nemohli ísť a ani teraz nemohli ísť,“ uviedla a odtajnila aj fakt, že už vyše roka nežije v Kalifornii ale na Floride. „Sme tu proste uviaznuté a nevieme vám povedať dokedy. Realita je taká, ako som povedala - neviem, dokedy tu budeme a kedy bude tá možnosť, keď sa rozhodne, že môžeme ísť. Už včera bolo neskoro...“ dodala s tým, že je pre ňu ťažké sa takto otvárať. Zrejme však nemá na výber, podľa náznakov jej do rodnej krajiny nedovolí vycestovať otec jej dcérky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%