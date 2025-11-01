Gregušovej sestra si servítku pred ústa nedala: DRSNÝ odkaz Cimarrovi!

LOS ANGELES - Hoci bývalá misska Bronislava Gregušová momentálne v USA bojuje s odlúčením od rodiny a čaká na rozvod s hercom Mariom Cimarrom, nevzdáva sa a robí všetko pre šťastie svojej dcérky Briany. Na hviezdneho herca má ale ťažké srdce aj jej sestra, ktorá Cimarrovi posiela drsný odkaz!
Bývalá Miss Broňa Gregušová prežíva mimoriadne ťažké obdobie. Iba prednedávnom totiž priznala, že sa s kubánskym hercom Mariom Cimarrom rozvádzajú. Už nejaký čas býva sama spolu s dcérkou Brianou. V USA je odlúčená od svojej rodiny na Slovensku, kde vlastne čaká na ukočenie rozvodového konania.
Aj napriek tomu, aké náročné to majú, sa snaží Broňa malej princezničke dať všetko. Dôkazom toho sú aj zábery, ktoré pridáva na sociálnu sieť, kde pôsobia obe šťastne. Na Instagrame aktuálne zverejnila fotografie z Halloweenu. Dom vyzdobila a obidve sa prezliekli do kostýmov Malej morskej víly.
Na príspevok reagovala Bronina sestra, ktorá je zároveň krstnou mamou malej Briany. „Moje lásky nádherné. Úplne je vidieť, ako vám obom prospieva byť bez neho a aká je naša krásna Bri pokojná s maminkou. A tá výzdoba, ľúbime vás,“ napísala otvorene v komentári pod príspevkom.