Juan a jeho slovenská snúbenica PRVÝKRÁT UKÁZALI dcéru: Och, to je rozkošné dievčatko!

Bronislava a Mario patria k tomu typu rodičov, ktorí zábery svojho dieťatka síce občas zverejnia, no vždy sa postarajú o to, aby nebolo vidno tváričku. Brianu teda vždy otočili alebo dali na Instagram fotku, kde by ju síce vidno aj bolo, lenže jej tvár prekryli emotikonom.

Vedelo sa, že počas spoločne stráveného času na Slovensku, boli Broňa s Mariom a malou Brianou na súkromnom fotení. Ale fotky nevyužili len pre seba, Aktuálne sa zábery objavili v zahraničnom magazíne Hola a jeden z nich rovno zdobí titulku. Dvojica sa teda rozhodla exkluzívne ukázať dcérku práve týmto spôsobom.

„Ona je naše všetko. Dámy a páni, predstavujeme vám našu dcérku Brianu. Svetlo našich život. Dievčatko naše, ďakujeme, že si" napísala pyšná mama k zverejneným záberom, ktoré si môžete pozrieť nižšie. No nie je rozkošná?