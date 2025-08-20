Maroš Kramár zatajil OPERÁCIU, prezradilo ho kráčanie: Aký zákrok podstúpil?!

PIEŠŤANY - Maroš Kramár musel ísť pod nôž! Dva mesiace po operácii stále nie je úplne fit.
Maroš Kramár musel zaťať zuby! Vystúpil síce na pomyselné pódium v záhrade piešťanského luxusného hotela Thermia Palace, kde s Jozefom Vajdom a Petrom Šimunom odohrali predstavenie Lordi, ale išiel cez bolesť. „Som po operácii… ešte to nie je úplne zahojené,“ zverejnil to, čo doteraz tajil. O čo ide, sa dozviete z videa, ale doplníme, že pred predstavením mu pomáhala dokonca už aj malá dcérka Rija. „Pomáhala mi obliekať sa, nosila mi kostým, veľmi je zlatá,“ pousmial sa Kramár, ktorý víkend v Piešťanoch počas Festivalu zábavy Piešťanské zábaly trávil spoločne s partnerkou Inou a malou dcérkou.
Keďže operácia prebehla asi pred dvoma mesiacmi, nemohli si Kramárovci dopriať ani dovolenku: „Bol som dva týždne v nemocnici, potom ma pustili, ale musel som posedkávať doma… nie som na to zvyknutý… je to také obmedzujúce,“ posťažoval sa herec, ktorý bol odkázaný na pomoc rodiny. Priateľka Ina teda nemá na starosti iba Riju, ktorá je už poriadne šidlo, ale aj Maroša. „Je pravda, že lepšie sú vnúčatá lebo tie prídu a odídu a Rija je tu od rána do večera a od večera do rána, ale je veľmi zlatá,“ pochvaľuje si Maroš a vzápätí priznáva, že v jeho veku je starostlivosť o živé dieťa už náročnejšie. Počúvajte, čo hovorí partnerke, keď mu v súvislosti s malou dcérou dochádza dych...