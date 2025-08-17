Kramár ukázal ženu, rozkošnú dcérku (1) a... Jeho rodina sa rozrástla o ĎALŠIE dieťa!

PIEŠŤANY - V Piešťanoch to cez víkend žije! Prebieha tam Festival zábavy-Piešťanské zábaly, ktorý je plný nielen dobrého divadla, ale aj zaujímavých noviniek. O jednu z nich sa postaral Maroš Kramár - a netýka sa to divadla...
Festival Piešťanské zábaly: GENTLEMAN Igonda, sexi ŠELMA a TAKTO vyzerá detská hviezda v SÚČASNOSTI!
Maroš Kramár je už dlhé roky v kurze. Herecké príležitosti sa mu ponúkajú v divadle, televízii či filmoch a neraz prekračuje aj hranice Sovenska. Už dlhodobo moderuje aj reláciu Zázraky přírody, ktorú vysiela Česká televízia. Kramár sa zhostil aj úlohy v hre Lordi, ktorá vznikla na základe korešpondencie slávneho Oscara Wildea. A práve s týmto predstavením sa spolu s Jozefom Vajdom a Petrom Šimunom predstavili piešťanskému publiku v záhrade hotela Thermia Palace počas druhého ročníka Fetivalu zábavy-Piešťanské zábaly.
Podporiť Kramára, presne tak ako minulý rok, prišla aj jeho partnerka Ina s ich spoločnou dcérkou Rijou. V tom čase bol už aj starým otcom malej, od Rije o 5 mesiacov staršej Noelani, ktorá je dcérou jeho syna Timura. To však nie je všetko. Maroš Kramár je už dvojnásobným dedom a Timur dvojnásobným otcom. Ďalšia vnučka sa narodila 3. augusta... „Mám zakázané zverejňovať, už toto som veľa prezradil...“ snažil sa držať jazyk za zubami Kramár. Nie celkom mu to ale vyšlo...