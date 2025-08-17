Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Kramár ukázal ženu, rozkošnú dcérku (1) a... Jeho rodina sa rozrástla o ĎALŠIE dieťa!

Maroš Kramár s dcérou Rijou Zobraziť galériu (34)
Maroš Kramár s dcérou Rijou (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa © Zoznam/NaJa

PIEŠŤANY - V Piešťanoch to cez víkend žije! Prebieha tam Festival zábavy-Piešťanské zábaly, ktorý je plný nielen dobrého divadla, ale aj zaujímavých noviniek. O jednu z nich sa postaral Maroš Kramár - a netýka sa to divadla...

Festival Piešťanské zábaly: GENTLEMAN Igonda, sexi ŠELMA a TAKTO vyzerá detská hviezda v SÚČASNOSTI! Prečítajte si tiež

Festival Piešťanské zábaly: GENTLEMAN Igonda, sexi ŠELMA a TAKTO vyzerá detská hviezda v SÚČASNOSTI!

Maroš Kramár je už dlhé roky v kurze. Herecké príležitosti sa mu ponúkajú v divadle, televízii či filmoch a neraz prekračuje aj hranice Sovenska. Už dlhodobo moderuje aj reláciu Zázraky přírody, ktorú vysiela Česká televízia. Kramár sa zhostil aj úlohy v hre Lordi, ktorá vznikla na základe korešpondencie slávneho Oscara Wildea. A práve s týmto predstavením sa spolu s Jozefom Vajdom a Petrom Šimunom predstavili piešťanskému publiku v záhrade hotela Thermia Palace počas druhého ročníka Fetivalu zábavy-Piešťanské zábaly. 

Podporiť Kramára, presne tak ako minulý rok, prišla aj jeho partnerka Ina s ich spoločnou dcérkou Rijou. V tom čase bol už aj starým otcom malej, od Rije o 5 mesiacov staršej Noelani, ktorá je dcérou jeho syna Timura. To však nie je všetko. Maroš Kramár je už dvojnásobným dedom a Timur dvojnásobným otcom. Ďalšia vnučka sa narodila 3. augusta... Mám zakázané zverejňovať, už toto som veľa prezradil... snažil sa držať jazyk za zubami Kramár. Nie celkom mu to ale vyšlo...

Kramár-vnučka (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: PiešťanyMaroš KramárVnučkaFestival zábavy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maroš Kramár
Obrovská radosť Maroša Kramára: Teší sa z ďalšieho prírastku do rodiny!
Domáci prominenti
Maroš Kramár s priateľkou
Fotkou a štyrmi slovami spustil ošiaľ: Kramárova dcérka Rija je už veľká SLEČNA!
Domáci prominenti
Maroš Kramár s priateľkou
Maroš Kramár malú dcérku rozmaznáva: Rozkošný ranný rituál!
Domáci prominenti
Maroš Kramár
Znechutený Kramár: Bojím sa žiť v tomto štáte a nemám kam ísť!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne
Robo Opatovský si doprial LUXUS na lodi: Na to, čo videl, nikdy nezabudne
Prominenti
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Feminity TV
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Prominenti

Domáce správy

Pošta VARUJE pred TÝMTO
Pošta VARUJE pred TÝMTO podvodom: Zaznamenali už stovky prípadov, ľudí okrádajú o peniaze
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Pohľad na zhorený penzión
Veľký POŽIAR penziónu Jánošíkov dvor v obci Zázrivá: OHEŇ vypukol počas podávania raňajok! TOTO sa podarilo zachrániť
Domáce
Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania
Obrovská TRAGÉDIA: Počas kúpania v Hrone vyhasli 2 ľudské životy! Všetci smútia za matkou a jej dieťaťom
Domáce
OBROVSKÁ STRATA: Zomrel dlhoročný PRIMÁR a šéf kliniky! Bol špičkový odborník s veľkým srdcom
OBROVSKÁ STRATA: Zomrel dlhoročný PRIMÁR a šéf kliniky! Bol špičkový odborník s veľkým srdcom
Košice

Zahraničné

Protesty v Srbsku
Eskalácia napätia v Srbsku: Protivládne demonštrácie prerastajú do násilností
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje summit so Zelenským a Putinom: Kyjev varuje pred ruským odmietaním prímeria
Zahraničné
Boeing dostal košom aj
Boeing dostal košom aj v TEJTO spoločnosti! O jeho KONCI rozhodla nečakaná ZMENA!
Zahraničné
Ilustračné foto
Šokujúca TRAGÉDIA v spálni: Manželka nešťastnou náhodou udusila muža: Hrozivé detaily
Zahraničné

Prominenti

Maroš Kramár s dcérou
Kramár ukázal ženu, rozkošnú dcérku (1) a... Jeho rodina sa rozrástla o ĎALŠIE dieťa!
Domáci prominenti
Slunce, seno... MEGA KVÍZ:
Slunce, seno... MEGA KVÍZ: Zaboduješ alebo... Máš místo mozku z piva kostku?!
Domáci prominenti
Herečka z Harryho Pottera
Herečka z Harryho Pottera vedela, že zomiera: Na smrteľnej posteli ešte vtipkovala!
Osobnosti
STRACH hviezdy z Let's
STRACH hviezdy z Let's Dance: S dvojtýždňovým synčekom SKONČILA v nemocnici
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Historický okamih v Prahe:
Historický okamih v Prahe: Najslávnejšia fosília sveta bude vystavená v Národnom múzeu!
Zaujímavosti
Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší
Dámy, chcete dosiahnuť intenzívnejší orgazmus? Odborníci vedia, ako na to: Začnite s TÝMITO cvikmi!
Zaujímavosti
Nechcete mať v budúcnosti
Nechcete mať v budúcnosti Alzheimerovu chorobu? Stavte na TAKÚTO stravu
vysetrenie.sk
Odborníci bijú na poplach:
Odborníci bijú na poplach: TOTO musíte zmeniť pri praní, inak spíte s baktériami a roztočmi!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Zažiarte bez návštevy kaderníka: Aha, ako si môže dokonalý účes vytvoriť každá žena
Domáce
V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Roky ani netušil, že jeho syn je miliardár: Nebol som príliš dobrý rodič, povedal biologický otec Jeffa Bezosa! (foto)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Vláda má plán, ako sa vyhnúť vyrovnanému rozpočtu: Fico bude musieť obhájiť dôveru svojho kabinetu v parlamente!
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)

Šport

VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
VIDEO Niečo takéto sa človeku stane raz za život: Fatálne zlyhanie brankára Teplíc!
Chance liga
Najprv vlna nenávisti, teraz bol hrdinom: Weiss povedal, prečo dal Ignatenkovi druhú šancu
Najprv vlna nenávisti, teraz bol hrdinom: Weiss povedal, prečo dal Ignatenkovi druhú šancu
Niké liga
Náplasť na ubolené belasé srdce: Slovan zvládol domáci súboj a udržal čisté konto
Náplasť na ubolené belasé srdce: Slovan zvládol domáci súboj a udržal čisté konto
Niké liga
Spoluhráči nechali Valjenta v štichu: Mallorca dohrávala v deviatich, Barcelona to mala ľahké
Spoluhráči nechali Valjenta v štichu: Mallorca dohrávala v deviatich, Barcelona to mala ľahké
La Liga

Auto-moto

BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
BMW chce rozdupať konkurenciu: začína výroba revolučných motorov 6. generácie
Novinky
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Máte silné pracovné návyky? Otestujte sa v našom miniteste
Máte silné pracovné návyky? Otestujte sa v našom miniteste
Pracovné prostredie
7 zvykov, ktoré sabotujú váš týždeň ešte predtým, ako vôbec začne: Toto cez víkend nerobte!
7 zvykov, ktoré sabotujú váš týždeň ešte predtým, ako vôbec začne: Toto cez víkend nerobte!
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Rady a tipy
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín

Technológie

Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny

Bývanie

Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Neviete v lete na dvore vydržať? 10 chýb v dizajne, pre ktoré sa záhrada prehrieva a čo sa s tým dá urobiť
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?

Pre kutilov

Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Ako zvládnuť poruchu pieskovej filtrácie bazéna? Osemročné skúsenosti ukázali, že sa to dá rýchlo a lacno
Údržba a opravy
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Herečka Hana Vagnerová: Keď je krása len fyzická, veľmi rýchlo prestane baviť, musí tam byť vnútorná energia
Zahraničné celebrity
VIDEO: Herečka Hana Vagnerová: Keď je krása len fyzická, veľmi rýchlo prestane baviť, musí tam byť vnútorná energia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump pripravuje summit so Zelenským a Putinom: Kyjev varuje pred ruským odmietaním prímeria
Pošta VARUJE pred TÝMTO
Domáce
Pošta VARUJE pred TÝMTO podvodom: Zaznamenali už stovky prípadov, ľudí okrádajú o peniaze
Boeing dostal košom aj
Zahraničné
Boeing dostal košom aj v TEJTO spoločnosti! O jeho KONCI rozhodla nečakaná ZMENA!
Ilustračné foto
Zahraničné
Šokujúca TRAGÉDIA v spálni: Manželka nešťastnou náhodou udusila muža: Hrozivé detaily

Ďalšie zo Zoznamu