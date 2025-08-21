ZDRVENÁ legendárna Kubišová: Už nikdy NEPOCHOVÁ brata... ŠOKUJÚCI dôvod!

PRAHA - Česká speváčka Marta Kubišová (82) je rozčarovaná z toho, čoho sa stala svedkom. Zhasla jej posledná nádej, že by niekedy mohla pochovať svojho brata. Dôvod vás šokuje!
Pred 7 rokmi, 19. novembra 2018, zasiahla Martu Kubišovú správa o smrti milovaného brata. Zomrel na následky mŕtvice vo veku 74 rokov v Kanade. Tam emigroval v roku 1981. Neoženil sa a nemal ani deti, takže česká speváčka je jeho jedinou žijúcou príbuznou. Brata chcela pochovať k mame a babičke na Vinohradskom cintoríne.
No aj po siedmich rokoch márneho pátrania po tom, čo sa s jeho telom stalo, dostala nedávno zo zámoria len úmrtný list a správu, že po bratových pozostatkoch niet ani stopy. „Honzovi spolubývajúci ma kedysi úplne šokovali, keď mi povedali, že sa rozhodol dať svoje telo po smrti vede. Vraj v deň, keď si vybavil kanadský vodičák...“ zverila sa Blesku zdrvená Marta.
„Je mi naozaj zvláštne, že mi toto nikdy nepovedal?! Veď sme sa spolu dosť často rozprávali...“ krútila hlavou Kubišová. Pri samotnej predstave, že bratovo telo bolo na pitevni rozobrané a skúmané na univerzite v Ottawe, sa jej dvíha žalúdok. „Nezostáva mi nič iné, len celú vec v sebe uzavrieť a už po ničom nepátrať. Je to hrozné, otrasné a veľmi bolestivé...“ dodala smutne.
Marta bola prekvapená aj z toho, že jej brat si už v roku 2013 spísal závet. Informoval však o tom iba svojich kanadských spolubývajúcich. „A to sa so mnou rozprával dva týždne pred smrťou, keď mi prvého novembra gratuloval k narodeninám. Nechápem to. Myslím, že sa môj brat zbláznil!“ netajila speváčka. Až doteraz mala nádej, že po vedeckom výskume budú bratove pozostatky spopolnené a urna sa napokon dostane naspäť do Česka.