Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien

BRATISLAVA - Dobrá zostava! Ak sa v Inkognite objavia okrem Hudáka a Čekyho aj Studenková s Kramárom zábava je zaručená.
Medzi hádačmi povolaní v relácii Inkognito sa z času načas ojbavia aj Zdena Studenková s Marošom Kramárom. A keďže Kramár prišiel perfektne upravený a oholený, bolo jasné, že sa pripravuje na nejakú hereckú úlohu. „Zostal ti tu jeden chlp,“ bystrým okom zbadala Studenková a Hudák to vtipnou vetou zaklincoval...
Témou však bolo hneď na začiaktu aj jeho koleno, ktoré mu pred niekoľkými mesiacmi operovali a Maroš zažartoval: „Toľko som kľačal pred tými ženami, že bolo opotrebované...“ a dodal, prečo má problém chodiť okolo chladničky. A neodpustil si poznámku, že občas mu trochu vŕzga... a keď dodal ďalšie slová, publikum aj hádači vypukli do smiechu. Pozrite si nielen toto video, ale aj reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.