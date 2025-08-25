Braňo Deák je hrdý otec a deti rastú ako z vody: Želá si len jedno... aby toto po ňom NEZDEDILI!

PIEŠŤANY - Herec Braňo Deák ani toto leto nezaháľal a letné dni trávil na doskách, ktoré znamenajú svet! Na festivale Piešťanské zábaly zažiaril v predstavení Sen každej ženy. Vie však aj on sám, čo je snom každej ženy – a pozná sny tej svojej?
„Bože môj, určite to je spokojná rodina, asi,“ povedal herec, ktorý to bez mihnutia oka tvrdí aj o svojej manželke Laďke. „Ja si myslím, že to je snom asi každej ženy, takže rátam tam aj moju Ľadku.“ Hoci by si človek povedal, že si počas divadelných prázdnin dopraje od hrania prestávku, u Braňa to tak celkom neplatí. „Sú to také poloprázdniny, pretože v rámci festivalov som hral aj na Pohode a hrám aj tu. Dokonca skúšam aj ďalšiu hru, predstavenie, ktoré bude mať premiéru v septembri. Nefilmujem toto leto, ale teda zamestnáva ma divadlo.“
Na dovolenku s rodinkou si však predsa len čas našiel. A hoci si ju tentokrát užili doma na Slovensku, sympatický herec sa rozhodne nesťažuje, aj keď... „Boli sme tu na Slovensku, trávili sme dovolenku tu na chalupe a tak rôzne. My sme nepotrebovali odletieť ďaleko. More mám rád, nemôžem povedať, že mi nechýba, ale nedá sa stále – robota je tu.“ Braňo je hrdým otcom dcérky Matildy a syna Adama a chvíle s deťmi si nesmierne užíva. To, či pôjdu v umeleckých šľapajách svojho otca je vo hviezdach, no Braňo má už dnes jasno v tom, čo rozhodne nechce, aby po ňom jeho dve deti zdedili. A svojou odpoveďou nás naozaj prekvapil...
