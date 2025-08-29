Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… Vášnivé bozky s cudzím mužom!?

Zuzana Kanócz
BRATISLAVA - Tajomstvá, vízie a zakázané puto! To všetko bude sprevádzať Zuzanu Kanócz v seriáli Ranč, do ktoré vstupuje ako pragmatická veterinárka.

Zuzana Kanócz žije v nespečatenom zväzku s Jurajom Lojom, s ktorým spoločne vychovávajú ich tri deti. Tie však postupne dorastajú a herečka sa môže čoraz viac venovať aj práci, ktorá ju napĺňa. Najnovšie sa objaví v seriáli Ranč ako nová postava Sára, ktorá po rokoch v Texase prichádza s manželom na slovenský ranč rozšíriť chov koní. Miesta jej pripadajú zvláštne povedomé. Videla ich už vo svojich snoch a víziách, ktoré si nedokáže vysvetliť. Po jej boku stojí manžel Braňo (Karol Tóth), tvrdý obchodník, ktorý stráca kontrolu nad životom i vlastnou ženou. Do deja vstupuje aj Adam (Juraj Bača) – muž, ktorý môže Sáre obrátiť život naruby. Stačí sa pozrieť vo videu, akým pohľadom sa na ňu pozerá pri vášnivom bozkávaní sa...

Zuzana Kanócz sa ponuke potešila: „Diváci sa môžu tešiť na napínavý príbeh, v ktorom sa bude postupne odhaľovať dávno pochovaná pravda. Tá prinesie do života postáv nádej, silu a lásku – ktorým však najprv predchádza zmätok, hnev, sklamanie, neistota. Lebo ako to už v živote býva, pravda niekedy bolí, vie nás aj zraziť na kolená, no nakoniec nám dáva možnosť nového nadýchnutia bez klamstiev a pretvárky.“

Pokračovanie rodinnej ságy prináša novú kapitolu príbehu o tom, čo znamená niesť zodpovednosť – v živote, vo vzťahoch aj na vlastnej koži. Divákov už od pondelka 1. septembra čakajú nové výzvy, nečakané spojenectvá a odhalené tajomstvá. Sledujte seriál Ranč vždy v pondelok a stredu o 20.40 na JOJ-ke.

Zuzana Kanócz si odbehla od troch detí a… vášnivé bozky s cudzím mužom! (Zdroj: TV JOJ)

