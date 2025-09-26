Premiéra komédie Milión: Zmenený Bača a Liv Bielovič? Totálna SEXI kosť!

BRATISLAVA - Pred pár dňami sa konala divadelná premiéra hry Milión, ktorú si vychutnali známe tváre. Všetku pozornosť však na seba strhla Liv Bielovič. Bola totálne sexi!
Divadlo prináša množstvo zaujímavých inscenácii a jednou z nich je aj počin Milión, kde sa v hlavných úlohách predstavili herci Braňo Deák a Juraj Bača. Je to brilantná komédia o túžbe, peniazoch a sile osobností. Sebavedomý herec a režisér Filip Martén sa snaží zachrániť svoje divadlo – na opravu javiska potrebuje milión eur.
Jedinou nádejou je tajomný mecenáš Jean Petitér, ktorý sa na verejnosti nikdy neukazuje. Stretnutie dvoch výnimočných mužov sa mení na ostrý, vtipný a nečakaný súboj plný zvratov. Pred pár dňami sa konala premiéra tejto divadelnej hry, ktorú si nenechali ujsť známe tváre. Za kultúrnym zážitkom sa vybrali napríklad moderátor Marcel Forgáč, slovenská spisovateľka Evita Twardzik Urbaníková, herec René Štúr či herečka Liv Bielovič so sestrou. Pri nej sme zvyknutí, že vyzerá vždy skvelo a inak to nebolo ani tentoraz.
Do spoločnosti zavítala najprv v červenom koženom kabáte, ktorý jej dodával šmrnc. No a pod ním mala čierne minišaty, v ktorých jej vynikli jej štíhle nohy. Ako sme už spomínali, hlavnou postavou v divadelnej hre je aj Juraj Bača, ktorý sa na chvíľu objavil aj medzi hosťami. A Juraj si nechal narásť vlasy a aj fúzy. Vyzerá úplne inak, čo poviete na jeho nový imidž? Všetky fotografie nájdete v galérii.
