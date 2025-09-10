Veľké plány Braňa Deáka s MILIÓNOM eur: Zaplatí dane, dá si spraviť zuby a... NASTRELIŤ VLASY!

BRATISLAVA - Do divadla mieri nová komédia o túžbe, peniazoch a silne osobnosti s názvom Milión. Hviezdia v nej Juraj Bača (38) a Braňo Deák (42). No a čo by oni urobili s miliónom eur, ak by ho vyhrali? Jasnú predstavu majú obaja - druhý z hercov odhalil, že by zaplatil dane, dal si spraviť zuby a nastreliť vlasy!
Komédia Milión rozpráva príbeh o divadelníkovi, ktorý potrebuje milíón eur na to, aby zachránil divadlo. A zháňa ho všade, kde sa len dá. Aj v banke, kde dôjde k mnohým absurdným situáciám. Stretne tam recepčného, ktorý je veľký divadelným nadšencom, ktorý vždy túžil hrať. A tam to celé začína...
Milión eur je obrovské množstvo peňazí, za ktoré by si mnohí dokázali splniť aj tie najbláznivejšie sny. Zaujímalo nás teda, čo by s takým balíkom robili spomínaný herci. A Braňo Deák nás svojou odpoveďou pobavil. „Zaplatil by som dane. A potom by to išlo... Neviem, asi by som to dobre uložil. A dobre uložil znamená, ako sa ukladajú peniaze - kúpiť si nové zuby, nové vlasy...“ zahlásil herec.
No potom dodal, že on nepotrebuje veľa peňazí na svoj život a že je absolútne spokojný s tým, čo má. Ako by milión eur investoval Juraj Bača a viac o spomínanej divadelnej hre, sa dozviete z rozhovoru nižšie!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%