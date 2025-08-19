Jozef Vajda o súčasných “lordoch”: Trčí im slama z topánok... Silné slová!

PIEŠŤANY - Jozef Vajda si doprial celkom iný zážitok! Predstavenie Lordi zahrali v záhrade piešťanského hotela s nevídaným úspechom.
Jozef Vajda je zakladateľom a organizátorom festivalu zábavy Piešťanské zábaly, veľmi rád sa však postavil aj na pomyselné javisko. Predstavenie Lordi, kde hrá s Marošom Kramárom a Petrom Šimunom, odohrali v záhrade luxusného hotela Thermia Palace a bol to celkom iný zážitok. „Som veľmi rád, že sme to tu mohli odohrať, ja som sa tu cítil úplne perfektne…“
Predstavenie Lordi hrajú už asi 15 či 17 rokov a ešte sa im nezunovalo. „Veľmi mám rád toto predstavenie, stále ho hráme s rovnakou chuťou…“ tešil sa Vajda z diváckeho záujmu. A či by chcel byť lordom? „Takýmto ako títo určite nie... ale ako lordom, no prečo nie, to môže byť úžasné, nie?“
Podporiť na festival ho prišla aj manželka Júlia, pri ktorej herec „skrotol“ a vstúpil do tých správnych životných koľají. „Na všetky moje premiéry chodí a keď sa jej niektoré predstavenie páči, chodí aj viackrát,“ povedal a dodal: „Moja žena je veľmi kritický divák a povie mi všetky výhrady…“ Iste budú viesť aj dlhé rozhovory o piešťanskom festivale… a možno aj na dovolenke, ktorú by si ešte radi dopriali. Kam to bude?
