Marcela Molnárová oslavuje 60! Okázalá PÁRTY? Určite NIE... Takto trávi svoje NARODENINY!

(Zdroj: Profimedia)
SALZBURG – Zatiaľ čo niektoré celebrity si potrpia na honosné narodeninové oslavy, speváčka Marcela Molnárová si zvolila presný opak.
Namiesto prepychového večierka trávi svoje okrúhle 60. narodeniny v pokoji rakúskych Álp, kde si užíva čerstvý vzduch a krásnu prírodu v spoločnosti svojej dcéry Sofie. „Aj takto môže, drahí priatelia, vyzerať 2 krát 30!“ napísala Marcela na svojom Facebooku a pripojila nádherné fotografie z prírody, na ktorých sa objavuje aj jej dcéra. Obidve vyzerajú šťastne a spokojne, užívajúc si tento výnimočný deň v krásnom prostredí hôr.
Marcela Molnárová oslávila jubileum v lone prírody. (Zdroj: Facebook)
Zatiaľ čo iní by možno strávili svoj veľký deň okázalými oslavami, speváčka sa rozhodla pre jednoduchšiu, no o to viac osviežujúcu alternatívu. Bez prepychových večierkov a zbytočných formalít strávila narodeninový deň v prírode, kde mohla v pokoji načerpať energiu.
Marcela Molnárová oslávila jubileum v lone prírody. (Zdroj: Facebook)
Molnárová vyzerá ako čerstvá 60-tnicka – fantasticky! V jednoduchom outfite – čiernej blúzke a pohodlných džínsoch – pôsobí veľmi mladistvo a nikto by jej určite netipoval šesť krížikov. A pri pohľade na jej postavu blednú závisťou určite aj mladšie ročníky. Vek je len číslo, a Marcela je toho živým dôkazom.
Všetko najlepšie k tomuto krásnemu jubileu prajeme!
