VIDEO Jozef Vajda ako ho nepoznáte: SEXI model s VYSEKANOU hruďou! Tento chlap, že má 70?!

BRATISLAVA - Jozef Vajda tento rok oslávil 70 rokov. No podarilo sa mu oklamať čas. Na svojom Instagrame totiž zverejnil video z backstagu fotenia, pri ktorom nejednej žene padne sánka.
Vo videu sa legendárny herec mení na skutočného modela – cigareta v ústach, prísny pohľad, sebavedomé pózy a predovšetkým vysekaná hruď, ktorá by pokojne konkurovala aj mladším kolegom. Jeho držanie tela a výraz pred objektívom pripomínajú hollywoodske hviezdy, a zdá sa, že Vajda vie presne, ako zaujať. V jednom momente si rozopne košeľu, aby ukázal všetky svaly a precízne vypracovaný hrudník, čo spôsobilo lavínu komentárov od fanúšičiek aj kolegýň.
Moderátorka Erika Barkolová napísala: „Odpadla som.“ Pridala sa aj herecká kolegyňa Lucia Siposová: „Je to frajer.“ Fanúšičky sa predbiehali v nadšení. „Kristušát, ten je sexi!“, „Tento muž je aj v jeho veku taký fešák, že to je neskutočné“ či „To nie je normálne, ako tento človek vyzerá.“
Jozef Vajda jednoducho dokázal zastaviť čas. Vo videu pôsobí neuveriteľne mladistvo, sebavedomo a magneticky, a jeho charizma okamžite pritiahne všetky oči. S každou novou scénou ukazuje, že vek je len číslo a že slovenský herec vie, ako byť stredobodom pozornosti aj po sedemdesiatke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%