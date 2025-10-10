Jozef Vajda miloval toto kúpalisko v Piešťanoch: Diváci sa pri jeho spomienkach šúľali od smiechu!

BRATISLAVA - Jozef Vajda je srdcom Piešťanec! A Petrovi Marcinovi prezradil, čo všetko zažil na legendárnom kúpalisku Eva.
Zábava vraj na piešťanskom kúpalisku Eva nikdy nechýbala – a o nezabudnuteľnú atmosféru sa postarali aj vtipní správcovia a zároveň hlásatelia, ktorých oznamy zneli, akoby vypadli z kabaretu! „To bola neskutočná zábava! Tam bola jedna rodina, volali sa Bačíkovci... a boli neskutočne vtipní,“ spomína Vajda s tým, že návštevníci na tieto hlásenia vyslovene čakali. Rudo napríklad zahlásil: „Haló, haló, vážení návštevníci kúpališča Eva... prosíme staré baby, aby si nečvachtali nohy v detském bazéne, lebo...“ Vajda vtipnými historkami rozosmeje celé publikum a ukáže, že humor má v krvi. Na dobrú náladu sa môžete tešiť už v sobotu o 21.45 v talkšou Petra Marcina Neskoro večer na Jednotke!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%